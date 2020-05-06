Александра Мерцалова о сдаче недвижимости в период эпидемии Бизнес по сдаче в аренду недвижимости не вошел в список наиболее пострадавших от вызванного мерами по борьбе с COVID-19 кризиса, но уже понятно, что многим собственникам придется нелегко.

Александра Мерцалова о сдаче недвижимости в период эпидемии

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