Экономика
КоммерсантъАлександра Мерцалова о сдаче недвижимости в период эпидемии
Александра Мерцалова о сдаче недвижимости в период эпидемии Бизнес по сдаче в аренду недвижимости не вошел в список наиболее пострадавших от вызванного мерами по борьбе с COVID-19 кризиса, но уже понятно, что многим собственникам придется нелегко.
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Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко
Rambler News Service 11:54
Происшествия
Три человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета в Крыму
В Крыму в результате жесткой посадки военного вертолета пострадали три человека, сообщили источники ТАСС и «Интерфакса» в силовых структурах.
РБК 10:09
Общество
Власти Ростовской области начали планировать выход из самоизоляции
Власти Ростовской области начали планировать выход из режима самоизоляции согласно плану, ранее предложенному главным санитарным врачом России Анной Поповой.
Ugpressa.ru 08:27
Общество
Аномальная жара ожидается в некоторых регионах России
Как сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогноз касается Уральского федерального округа и Западной Сибири: Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей.
Фонтанка.Ру 01:30
Политика
Путин призвал Трампа следовать союзническим традициям Второй мировой
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом отметил, что РФ и США способны многого добиться, если будут следовать традициям союзничества Второй мировой войны.
Вести.Ru 12:45
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов
МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Известия 08:11
Общество
В Новой Москве снесли съёмочную площадку «Дома-2»
Для съёмок шоу власти выделили новый участок.
Говорит Москва вчера в 11:57
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
Общество
РБК сообщил о самоубийстве основателя «Аллтека» Босова
Интерфакс вчера в 11:16
Общество
Собянин продлил карантинные меры в Москве до 31 мая
Согласно другому указу Собянина, ранее оформленные рабочие пропуска автоматически продлят до этой же даты.
Известия 09:41
Общество
В Петербурге введут масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости 12:46
Происшествия
Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года
Бывший депутат законодательного собрания Красноярского края и экс-акционер Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков задержан 7 мая в своем доме под Красноярском по уголовному делу об убийстве в 1994 г. Кирилла Войтенко и Александра Наумова (ст. 102 УК), сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
Ведомости 07:48
Армия и оружие
ВМС США опубликовали фото эскадры НАТО в Баренцевом море
В Сети появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море, состоящей из трех эсминцев ВМС США — «Портер», «Дональд Кук», «Рузвельт» — и одного британского фрегата «Кент», а также американского корабля снабжения «Сапплай».
РБК 11:55
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули
Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
Политика
В США смоделировали термоядерный удар по Москве
Американское издание We Are The Mighty спрогнозировало сброс термоядерной бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн на Москву.
Газета.Ru 01:50
Наука
Измерена электропроводность приповерхностного слоя воды
Обнаруженные электрические свойства приповерхностного слоя воды повлияют на дальнейшее развитие электрохимических систем генерации и хранения электроэнергии.
Naked Science 07:40
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Политика
Украинских боксеров Усика и Ломаченко включили в базу «Миротворца»
Сайт "Миротворец" не является официальным ресурсом и известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".
РИА Новости 11:08
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы
Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
Происшествия
Коронавирус выявили у сотрудника городской управы Калуги
Коронавирусная инфекция подтверждена у сотрудника городской управы Калуги, сообщил журналистам исполняющий обязанности городского главы Дмитрий Денисов.
ТАСС 11:11
Общество
В Минздраве дали прогноз по активному распространению коронавируса
Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила, что коронавирус может активно продолжать распространяться в России до июня.
Интерфакс 12:00
Экономика
ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса
ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.
РБК 09:18
Общество
В Британии заявили об опасности коронавируса для темнокожих
В докладе Управления национальной статистики Великобритании утверждается, что вероятность смерти от коронавируса среди заразившихся им темнокожих людей примерно в 4 раза выше, чем у пациентов европейского происхождения.
Московский Комсомолец 08:20
Общество
Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая
Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина.
Деловая газета. Юг 08:04
Авто
ГАЗ снял с производства старые «ГАЗоны»
Складские запасы старых «ГАЗонов», если верить слухам, уже иссякли.
Автоновости дня вчера в 01:06
Общество
Сбербанк объяснил трудности с приемом просроченных карт
Проблемы, возникающие при попытке расплатиться просроченной картой во многих торговых точках, обслуживаемых Сбербанком, связаны с тем, что часть POS-терминалов не успели перенастроить.
РБК 12:24
Политика
Путин призвал «не перегибать палку» с санитарными мерами
Во время совещания по вопросам развития транспортной отрасли, прошедшей в режиме видеоконференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что после спада эпидемии необходимо будет осуществить серьёзный анализ санитарно-профилактических мер, действующих в отношении транспорта и смежных областях.
Live24 11:05
Хоккей
КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не определять победителя КХЛ и обладателя Кубка Гагарина из-за досрочного завершения сезона.
Известия 04:17
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия трех новых моделей Lada
Российский крупный производитель автомобилей «АвтоВАЗ» получил патент на три новых названия. В патент вошли Tensa, Forta и Kayna.
Слово и Дело 10:32
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 11:24