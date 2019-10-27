Фигурное катание
РИА НовостиТрусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ. Трусова в субботу набрала 166,62 балла за произвольную программу, обновив собственный мировой рекорд.
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«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Российская газета 15:15
Общество
Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ
Краснодарский аргумент в споре с Минфином США Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски, который зарегистрирован в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
РБК вчера в 09:39
Кино
Финал новых «Звездных войн» появился в Сети
Позже появилась версия, что такая реакция Disney говорит о том, что кадры были подлинными.
Рамблер вчера в 05:39
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500 ученых заверили ООН: глобального потепления нет, просто на Земле чуть-чуть повышается температура
«Климат не надо спасать» (There is no climate emergency) - так озаглавили свою декларацию 500 авторитетных ученых - специалистов в области физики атмосферы, метеорологии, биологии, химии и прочих естественных наук.
Комсомольская правда вчера в 18:00
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Haval может начать выпуск нового кроссовера Haval H5 в России
Кроссовер Hover H5 может вернуться на российский рынок под брендом Haval.
Тарантас Ньюс вчера в 07:11
Наука
Определен механизм метастазирования раковых опухолей
МедиаПоток 24 октября в 13:49
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Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
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Из-за санкций ФРГ уже потеряла более €100 млрд, напомнил Пушков, отметив, что стоящую так дорого и не приносящую результатов политику нужно менять на другую.
Инфорос вчера в 08:04
Армия и оружие
Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией
Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы по новому маршруту от Камышли до Маталы, сообщили в Минобороны.
РИА Новости вчера в 13:09
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой в бикини восхитила стройной фигурой
18-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, может затмить свою маму красотой.
Вечерний курьер вчера в 06:33
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7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru 16:35
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»
Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 10:05
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике
Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Известия 15:34
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге
Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.
RT на русском 17:35
Происшествия
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей
В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину.
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Шоу-бизнес
Участник «Голоса» объяснил отказ пожать руку Сюткину
Участник шоу «Голос» Даниил Королёв прокомментировал скандал, возникший якобы из-за его отказа пожать руку музыканту Валерию Сюткину.
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Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:35
Наука
Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров
Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Ugpressa.ru вчера в 11:56
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Общество
Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru вчера в 20:56
Фигурное катание
Медведева поведала публике о ночи после провала в короткой программе
Российская фигуристка Евгения Медведева поведала публике о ночи после провала в короткой программе на канадском этапе Гран-при.
Газета.Ru 19:48
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Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Российская газета вчера в 23:21
Политика
Грузия потеряла $350 млн после авиационного запрета России
Бюджету Грузии был нанесен ущерб в размере $350 млн после того, как в июле Россия ввела запрет на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
Коммерсантъ 15:58
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Сотовые операторы от SMS-сообщений откажутся
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в США четыре крупнейших сотовых оператора решили заменить привычные СМС на новый стандарт.
Уфимские Заметки 01:21
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Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator
Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.
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Политика
Бутина заявила, что зря считала США правовым государством
Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что жила в иллюзии, что находится в правовом государстве и не ждала ареста.
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