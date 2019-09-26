Фигурное катание

Российская газетаРоссийская газетаАлександра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады

Еще одна россиянка Серафима Саханович стала восьмой (175,97). Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца. Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Туктамышева одним словом прокомментировала рекорд Трусовой в технике произвольной программы

RT на русском02:00

Туктамышева одним словом описала победу Трусовой на Skate Canada

Sportbox.RU03:53

«Королева четверных»: американские комментаторы в восторге от Трусовой

РИА Новости01:40

Туктамышева одним словом описала победу Трусовой на Skate Canada

Матч ТВ03:53

Туктамышева оценила прокат произвольной программы Трусовой на этапе «Гран-при» в Канаде. Одним словом

Спорт-Экспресс03:32

Бутырская: «По поводу проката Трусовой говорить не о чем. То, что она творит — это заоблачно»

Sport24.ru03:41

Фигурное катание, Гран-при 2019 – Трусова победила с мировыми рекордами

Чемпионатвчера в 18:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Автоспорт

Макс Ферстаппен потерял три места на старте

F1news.ru вчера в 18:34
Армия и оружие

Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Газета.Ru 02:30
Общество

Один строгий запрет Параскевы: это категорически нельзя делать 27 октября

27 октября Православная церковь чтит память Параскевы Сербской - христианской святой, которая после смерти родителей, раздав наследство нуждающимся, выбрала аскетический образ жизни, приняла постриг и отправилась на Святую землю.
Московский Комсомолец 00:09
Общество

В Минприроды рассказали, как выжить после встречи с медведем

В Министерстве природных ресурсов Забайкальского края составили памятку о том, как выжить после встречи с медведем.
Газета.Ru вчера в 20:46
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели 25 октября в 15:25
Шоу-бизнес

Адель сильно похудела после развода с мужем

После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Lisa.ru 25 октября в 12:15
Наука

Нейронная сеть смогла решить задачу трех тел в 100 млн. раз быстрее человека

Хайтек вчера в 11:15
Политика

Cамозванцами назвали споривших с Зеленским вооруженных националистов

Президент Украины Владимир Зеленский спорил в субботу, 26 октября, в Донбассе с вооруженными радикалами, которые не имеют отношения ни к каким силовым ведомствам или украинским ВС. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС) в своем Facebook.
Газета.Ru 03:12
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек»

Газета.Ru вчера в 12:20
Хоккей

«Каролина» обыграла «Чикаго», у Андрея Свечникова дубль

Чемпионат вчера в 15:24
Армия и оружие

В Египте начались первые российско-египетские учения войск ПВО

РИА Новости вчера в 18:10
Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ 25 октября в 08:09
Политика

Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
Lenta.ru 00:09
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Политика

«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту

РБК вчера в 21:44
Экономика

90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии

"Черный четверг" стал началом мирового экономического кризиса (1929–1933), получившего название Великая депрессия.
Газета.Ru 24 октября в 01:21
Общество

Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы

Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 25 октября в 18:00
Общество

«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5

Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
RT на русском вчера в 19:54
Происшествия

Посетителя ТЦ «Савеловский» ударили ножом в грудь

В Москве неизвестный ранил ножом в грудь посетителя торговом комплексе "Савеловский".
РИА Новости 03:26
Происшествия

При пожаре в доме в Рязанской области погибли трое детей

BFM.ru 02:49
Происшествия

Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Газета.Ru 02:43
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор вчера в 07:54
Космос

Марсоход NASA Curiosity сделал селфи в кратере Гейл

Марсоход NASA Curiosity прислал на Землю свое селфи, сделанное 8 октября, на 2553-й марсианский день, или Сол, его миссии.
Портал Поиск 03:38
Кино

В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского

RuNews24.ru 25 октября в 14:02
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру 25 октября в 15:19
Политика

Microsoft получила военный контракт на 10 млрд долларов

Пентагон объявил компанию Microsoft победителем контракта на 10 млрд долларов, сообщается в разделе закупок американского оборонного ведомства.
Взгляд.ру 25 октября в 21:29
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил, почему Терминатор стареет в «Темных судьбах»

Режиссер Джеймс Кэмерон объяснил изданию Collider, почему Терминатор постарел в фильме «Темные судьбы», который выходит в прокат в этом месяце.
Афиша Daily 24 октября в 20:02
Гаджеты

«Связной» предлагает поменять домашние телефоны на смартфоны

Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.
Ореанда-Новости вчера в 11:21
Общество

Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление

Татар-информ вчера в 15:56
Здоровье

Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением

Людям, у которых периодически повышается артериальное давление, врачи рекомендуют отказаться от некоторых привычек.
Волгоградская правда 01:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александра Трусова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата России 2019 года. Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров ]]. Победитель и серебряный призёр финалов юниорского Гран-при.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное