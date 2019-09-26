Фигурное катание
Российская газетаАлександра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады
Еще одна россиянка Серафима Саханович стала восьмой (175,97). Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца. Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером.
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