Общество
Газета.RuАлександре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
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Музыкальный калейдоскоп в честь юбилея Александры Пахмутовой прошел в Армавире
Армавирский собеседник07 ноября в 01:18
Александра Пахмутова - «Комсомольской правде»: ...А дальше песня шла в ногу с жизнью
Комсомольская правда04:44
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