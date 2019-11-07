Общество

Газета.RuГазета.RuАлександре Пахмутовой исполнилось 90 лет

Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
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Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет

Телеканал 360°04:28

Александра Пахмутова - «Комсомольской правде»: ...А дальше песня шла в ногу с жизнью

Комсомольская правда04:44

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RT на русском01:04

Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей

Вести.Ruвчера в 16:32

«Великий талант и светоносная энергия». Александра Пахмутова отмечает 90-летие

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Спеть огромную эпоху

Российская газетавчера в 16:05

Музыкальный калейдоскоп в честь юбилея Александры Пахмутовой прошел в Армавире

Армавирский собеседник07 ноября в 01:18
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Александра Пахмутова
Композитор
Советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и Премии Ленинского комсомола. Кавалер двух Орденов Ленина. Жена и соавтор поэта Николая Николаевича Добронравова.
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