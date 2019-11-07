Общество

Газета.RuГазета.RuАлександре Пахмутовой исполнилось 90 лет

Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
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«Великий талант и светоносная энергия». Александра Пахмутова отмечает 90-летие

ТАССвчера в 16:05

Александре Пахмутовой — 90 лет

RT на русском01:04

Жизнь в мажоре

Известия00:30

Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей

Вести.Ruвчера в 16:32

Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет

Телеканал 360°04:28

Спеть огромную эпоху

Российская газетавчера в 16:05

Музыкальный калейдоскоп в честь юбилея Александры Пахмутовой прошел в Армавире

Армавирский собеседник07 ноября в 01:18
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Политика

Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM вчера в 10:24
Общество

Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин

Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин.
РИА Новости 01:29
Шоу-бизнес

Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Общество

Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.
Свободная Пресса вчера в 10:30
Здоровье

Жителям Подмосковья рассказали, как снизить влияние погоды на сердце

Подмосковные врачи рассказали жителям, как смена погодных условий влияет на работу сердца и как это влияние снизить, передает пресс-служба областного Минздрава.
Подмосковье Сегодня вчера в 06:47
Политика

Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении

Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.
RT на русском вчера в 15:10
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Политика

Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег

Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Вести.Ru вчера в 11:05
Футбол

Гильерме не смог ответить на вопрос, что такое быть русским

Напомним, голкипер присоединился к составу «Локомотиву» в 2007 году.
Нева Спорт 03:40
Экономика

В Совфеде нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25%

Как рассказала двумя днями ранее на пленарном заседании Совфеда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, "в среднем по стране страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7%, цены снижались в 63 регионах, где проживает 74% водителей".
Российская газета вчера в 12:25
Общество

Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

Российская газета 02:17
Культура

Полина Гагарина покинула студию «Голоса», не сумев сдержать слез

Экономика сегодня 02:56
Происшествия

Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области

Известия 02:53
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Футбол

Зелимхан Бакаев — о «Спартаке», сборной России, Роналду и Хабибе

На презентации новой формы сборной России от аdіdаs Зелимхан Бакаев ударил себя в грудь и сказал: "Главное, что на сердце есть герб".
Чемпионат 02:00
Культура

Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»

Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 00:38
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Общество

В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены

ТАСС вчера в 16:03
Происшествия

СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

RT на русском вчера в 11:28
Политика

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика

Зеленский: Украина стала экономическим андердогом

Президент Украины Владимир Зеленский нелестно отозвался об экономической ситуации в стране, говоря об "имитации реформ" и теневых схем.
РЕН ТВ вчера в 18:50
Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая

Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru вчера в 14:00
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В ДНР утвердили дату разведения сил в Петровском

ФедералПресс вчера в 06:10
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Транспорт

Опубликованы первые фото интерьера поездов в Крым

Lenta.ru вчера в 10:01
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Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке

Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.
ТАСС 03:01
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Александра Пахмутова
Композитор
Советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и Премии Ленинского комсомола. Кавалер двух Орденов Ленина. Жена и соавтор поэта Николая Николаевича Добронравова.
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