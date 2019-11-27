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Ставка TVСтавка TVАлександрия - Вольфсбург: прогноз Юргиса Сабониса 28 ноября 2019

Александрия — Вольфсбург
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Арена Львов»
19′
Джеффри Брума
Кирилл Ковалец
Денис Безбородко
39′
Павел Пашаев
45′
45′+1′
Ваут Вегорст
Дмитрий Шастал
Максим Третьяков
55′
61′
Жоао Виктор
Ренато Штеффен
69′
Жером Руссийон
Денис Безбородко
71′
79′
Адмир Мехмеди
Феликс Клаус
Валерий Лучкевич
Максим Задерака
86′
88′
Виллиам
90′+1′
Виллиам
Кевин Мбабу
Александрия смотрится очень интересно в этом розыгрыше ЛЕ. Да, украинский клуб потерял все шансы на проход далее, но не опускает руки и продолжает играть в полную силу. Команда отличалась в каждом из 4 матчей группового этапа, в том числе забив Вольфсбургу в гостях.
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