Александрия смотрится очень интересно в этом розыгрыше ЛЕ. Да, украинский клуб потерял все шансы на проход далее, но не опускает руки и продолжает играть в полную силу. Команда отличалась в каждом из 4 матчей группового этапа, в том числе забив Вольфсбургу в гостях.

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