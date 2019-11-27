Футбол
ГЛАС.RU«Вольфсбург» и «Гент» пробились в плей-офф Лиги Европы
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Арена Львов»
|19′
Джеффри Брума
Кирилл Ковалец
Денис Безбородко
|39′
Павел Пашаев
|45′
|45′+1′
Ваут Вегорст
Дмитрий Шастал
Максим Третьяков
|55′
|61′
Жоао Виктор
Ренато Штеффен
|69′
Жером Руссийон
Денис Безбородко
|71′
|79′
Адмир Мехмеди
Феликс Клаус
Валерий Лучкевич
Максим Задерака
|86′
|88′
Виллиам
|90′+1′
Виллиам
Кевин Мбабу
Александрия
Расстановка 4‑3‑3
79
Паньков
20
Пашаев
4
Бабогло
90
Дубра
11
Мирошниченко
44
Банада
15
Запорожан
27
Гречишкин
94
Задерака
9
Безбородко
10
Третьяков
1
Кастельс
32
Тиссеран
5
Брума
25
Брукс
19
Мбабу
23
Гилавоги
27
Арнольд
15
Руссийон
8
Штеффен
9
Вегорст
11
Клаус
Вольфсбург
Расстановка 3‑4‑3
В параллельном матче группы I «Александрия» оказала серьезное сопротивление «Вольфсбургу», но этого не хватило для победы. Матч завершился со счётом: 0:1 в пользу немцев. В итоге у «Вольфсбурга» сейчас 8 очков, и преследовавший немцев «Сент-Этьен» уже никак не сможет их догнать.
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«Сент-Этьен» — «Гент». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года
LiveSport.ru27 ноября в 11:39
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
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