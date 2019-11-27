Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Вольфсбург» и «Гент» пробились в плей-офф Лиги Европы

Александрия — Вольфсбург
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Арена Львов»
19′
Джеффри Брума
Кирилл Ковалец
Денис Безбородко
39′
Павел Пашаев
45′
45′+1′
Ваут Вегорст
Дмитрий Шастал
Максим Третьяков
55′
61′
Жоао Виктор
Ренато Штеффен
69′
Жером Руссийон
Денис Безбородко
71′
79′
Адмир Мехмеди
Феликс Клаус
Валерий Лучкевич
Максим Задерака
86′
88′
Виллиам
90′+1′
Виллиам
Кевин Мбабу
В параллельном матче группы I «Александрия» оказала серьезное сопротивление «Вольфсбургу», но этого не хватило для победы. Матч завершился со счётом: 0:1 в пользу немцев. В итоге у «Вольфсбурга» сейчас 8 очков, и преследовавший немцев «Сент-Этьен» уже никак не сможет их догнать.
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