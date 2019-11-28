В параллельном матче группы I «Александрия» оказала серьезное сопротивление «Вольфсбургу», но этого не хватило для победы. Матч завершился со счётом 0:1 в пользу немцев. В итоге у «Вольфсбурга» сейчас 8 очков, и преследовавший немцев «Сент-Этьен» уже никак не сможет их догнать.

«Вольфсбург» и «Гент» пробились в плей-офф Лиги Европы

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Футбол Футбольный судья Иванов получил возможность судить матчи с VAR Российский футбольный судья Сергей Иванов получил лицензию для работы на матчах премьер-лиги с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщил РИА Новости глава проекта по внедрению технологии в России Леонид Калошин.