Футбол
ГЛАС.RU«Вольфсбург» и «Гент» пробились в плей-офф Лиги Европы
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Жоффруа-Гишар»
|45′
Элиша Овусу
|64′
Мишель Нгаде-Нгаджуи
Жан-Эде Ахолу
Арно Норден
|64′
|71′
Роман Яремчук
Георгий Квилитая
Лои Дьони
Зайду Юссуф
|73′
|76′
Мишель Нгаде-Нгаджуи
|78′
Лоран Депуатр
Алессио Кастро-Монтес
Махди Камара
|79′
Янн Мвила
Роберт Берич
|80′
|80′
Джонатан Дэвид
Брехт Деягере
Сент-Этьен
Расстановка 4‑3‑3
16
Рюффье
14
Онора
32
Фофана
24
Перрен
5
Колодзейчак
8
Камара
27
Берич
18
Норден
20
Буанга
28
Юссуф
7
Будебуз
1
Камински
23
Люстиг
32
Пластун
5
Нгаде-Нгаджуи
15
Мохаммади
24
Кумс
19
Деягере
6
Овусу
8
Оджиджа-Офоэ
14
Кастро-Монтес
13
Квилитая
Гент
Расстановка 4‑4‑2
В параллельном матче группы I «Александрия» оказала серьезное сопротивление «Вольфсбургу», но этого не хватило для победы. Матч завершился со счётом 0:1 в пользу немцев. В итоге у «Вольфсбурга» сейчас 8 очков, и преследовавший немцев «Сент-Этьен» уже никак не сможет их догнать.
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«Вольфсбург» и «Гент» гарантировали себе попадание в плей-офф Лиги Европы
Спорт-Экспрессвчера в 14:50
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