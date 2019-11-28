Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Вольфсбург» и «Гент» пробились в плей-офф Лиги Европы

Сент-Этьен — Гент
0 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Жоффруа-Гишар»
45′
Элиша Овусу
64′
Мишель Нгаде-Нгаджуи
Жан-Эде Ахолу
Арно Норден
64′
71′
Роман Яремчук
Георгий Квилитая
Лои Дьони
Зайду Юссуф
73′
76′
Мишель Нгаде-Нгаджуи
78′
Лоран Депуатр
Алессио Кастро-Монтес
Махди Камара
79′
Янн Мвила
Роберт Берич
80′
80′
Джонатан Дэвид
Брехт Деягере
2 фото
В параллельном матче группы I «Александрия» оказала серьезное сопротивление «Вольфсбургу», но этого не хватило для победы. Матч завершился со счётом 0:1 в пользу немцев. В итоге у «Вольфсбурга» сейчас 8 очков, и преследовавший немцев «Сент-Этьен» уже никак не сможет их догнать.
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