Футбол
Все про Спорт ру«Александрия» – «Вольфсбург»: скромная победа гостей?
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Арена Львов»
|19′
Джеффри Брума
Кирилл Ковалец
Денис Безбородко
|39′
Павел Пашаев
|45′
|45′+1′
Ваут Вегорст
Дмитрий Шастал
Максим Третьяков
|55′
|61′
Жоао Виктор
Ренато Штеффен
|69′
Жером Руссийон
Денис Безбородко
|71′
|79′
Адмир Мехмеди
Феликс Клаус
Валерий Лучкевич
Максим Задерака
|86′
|88′
Виллиам
|90′+1′
Виллиам
Кевин Мбабу
Александрия
Расстановка 4‑3‑3
79
Паньков
20
Пашаев
4
Бабогло
90
Дубра
11
Мирошниченко
44
Банада
15
Запорожан
27
Гречишкин
94
Задерака
9
Безбородко
10
Третьяков
1
Кастельс
32
Тиссеран
5
Брума
25
Брукс
19
Мбабу
23
Гилавоги
27
Арнольд
15
Руссийон
8
Штеффен
9
Вегорст
11
Клаус
Вольфсбург
Расстановка 3‑4‑3
28 ноября состоится интересный матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между командами Группы I – украинской «Александрией» и немецким «Вольфсбургом».
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