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Все про Спорт руВсе про Спорт ру«Александрия» – «Вольфсбург»: скромная победа гостей?

Александрия — Вольфсбург
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Арена Львов»
19′
Джеффри Брума
Кирилл Ковалец
Денис Безбородко
39′
Павел Пашаев
45′
45′+1′
Ваут Вегорст
Дмитрий Шастал
Максим Третьяков
55′
61′
Жоао Виктор
Ренато Штеффен
69′
Жером Руссийон
Денис Безбородко
71′
79′
Адмир Мехмеди
Феликс Клаус
Валерий Лучкевич
Максим Задерака
86′
88′
Виллиам
90′+1′
Виллиам
Кевин Мбабу
2 фото
28 ноября состоится интересный матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между командами Группы I – украинской «Александрией» и немецким «Вольфсбургом».
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