28 ноября состоится интересный матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между командами Группы I – украинской «Александрией» и немецким «Вольфсбургом».

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Происшествия Найден новый способ мошенничества с банковскими картами Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.

Гаджеты Xiaomi снимает с производства смартфон Xiaomi Mi 9 Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.

Политика Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

Энергетика Китайские эксперты оценили значение газопровода «Сила Сибири» Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» позволят усилить энергетическую безопасность КНР, пишет газета China Daily, приводя мнение китайских аналитиков.

Политика США сократят расходы на содержание НАТО Администрация президента США Дональда Трампа сократит расходы на содержание НАТО, начиная с 2021 года.

Общество Объяснен бум телефонного мошенничества в России Телефонные мошенничества или вишинг распространились в России, так как фишинговые атаки и кражи средств с помощью вирусов стали менее выгодными для преступников.

Общество Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.

Единоборства Стали известны гонорары Емельяненко и Кокляева за бой Федерация бокса России объявила гонорар за поединок между бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Происшествия Экс-глава Энгельсского района Андрей Куликов осужден на 2,5 года Экс-министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Куликов приговорен к 2,5 годам колонии с запретом занимать должности в органах госвласти и МСУ в течение трех лет за превышение должностных полномочий.

Политика В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в клиниках По задумке автора инициативы, доля иностранного участия (речь идёт и о физических, и о юридических лицах) в уставном капитале частных медицинских организаций в России не должна превышать 20%.

Шоу-бизнес Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера» Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.