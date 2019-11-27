Футбол
РИА Новости«Александрия» проиграла «Вольфсбургу» и потеряла шансы на плей-офф ЛЕ
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Арена Львов»
|19′
Джеффри Брума
Кирилл Ковалец
Денис Безбородко
|39′
Павел Пашаев
|45′
|45′+1′
Ваут Вегорст
Дмитрий Шастал
Максим Третьяков
|55′
|61′
Жоао Виктор
Ренато Штеффен
|69′
Жером Руссийон
Денис Безбородко
|71′
|79′
Адмир Мехмеди
Феликс Клаус
Валерий Лучкевич
Максим Задерака
|86′
|88′
Виллиам
|90′+1′
Виллиам
Кевин Мбабу
Александрия
Расстановка 4‑3‑3
79
Паньков
20
Пашаев
4
Бабогло
90
Дубра
11
Мирошниченко
44
Банада
15
Запорожан
27
Гречишкин
94
Задерака
9
Безбородко
10
Третьяков
1
Кастельс
32
Тиссеран
5
Брума
25
Брукс
19
Мбабу
23
Гилавоги
27
Арнольд
15
Руссийон
8
Штеффен
9
Вегорст
11
Клаус
Вольфсбург
Расстановка 3‑4‑3
Украинская "Александрия" уступила на своем поле немецкому "Вольфсбургу" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и потеряла шансы на выход в плей-офф. Встреча группы I, прошедшая во Львове, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол с пенальти забил Вуд Вегхорст (45-я минута).
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