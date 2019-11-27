Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Александрия» проиграла «Вольфсбургу» и потеряла шансы на плей-офф ЛЕ

Александрия — Вольфсбург
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Арена Львов»
19′
Джеффри Брума
Кирилл Ковалец
Денис Безбородко
39′
Павел Пашаев
45′
45′+1′
Ваут Вегорст
Дмитрий Шастал
Максим Третьяков
55′
61′
Жоао Виктор
Ренато Штеффен
69′
Жером Руссийон
Денис Безбородко
71′
79′
Адмир Мехмеди
Феликс Клаус
Валерий Лучкевич
Максим Задерака
86′
88′
Виллиам
90′+1′
Виллиам
Кевин Мбабу
Украинская "Александрия" уступила на своем поле немецкому "Вольфсбургу" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и потеряла шансы на выход в плей-офф. Встреча группы I, прошедшая во Львове, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол с пенальти забил Вуд Вегхорст (45-я минута).
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