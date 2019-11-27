Украинская "Александрия" уступила на своем поле немецкому "Вольфсбургу" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и потеряла шансы на выход в плей-офф. Встреча группы I, прошедшая во Львове, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол с пенальти забил Вуд Вегхорст (45-я минута).

«Александрия» проиграла «Вольфсбургу» и потеряла шансы на плей-офф ЛЕ

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