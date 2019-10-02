В матче 2-го тура группы I Лиги Европы украинская «Александрия» принимала бельгийский «Гент». Встреча состоялась во Львове на стадионе "Арена Львов" и завершилась со счётом 1:1. Первый мяч забил нападающий "Гента" Лоран Депуатр на 6-й минуте после передачи полузащитника Вадиса Оджиджа-Офоэ.

«Александрия» сыграла вничью с «Гентом» в матче Лиги Европы

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