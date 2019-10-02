Футбол
Чемпионат«Александрия» сыграла вничью с «Гентом» в матче Лиги Европы
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Арена Львов»
|6′
Лоран Депуатр
Артём Ситало
|61′
Кирилл Ковалец
Алексей Довгий
|75′
Артём Ситало
Дмитрий Шастал
|80′
|85′
Лоран Депуатр
Георгий Квилитая
Валерий Лучкевич
Денис Безбородко
|86′
|89′
Роман Яремчук
Юя Кубо
Александрия
Расстановка 4‑3‑3
79
Паньков
20
Пашаев
90
Дубра
13
Бухал
11
Мирошниченко
44
Банада
8
Довгий
27
Гречишкин
9
Безбородко
23
Шастал
10
Третьяков
1
Камински
23
Люстиг
32
Пластун
5
Нгаде-Нгаджуи
21
Асаре
24
Кумс
16
Дэвид
6
Овусу
8
Оджиджа Офу
13
Квилитая
31
Кубо
Гент
Расстановка 4‑4‑2
В матче 2-го тура группы I Лиги Европы украинская «Александрия» принимала бельгийский «Гент». Встреча состоялась во Львове на стадионе "Арена Львов" и завершилась со счётом 1:1. Первый мяч забил нападающий "Гента" Лоран Депуатр на 6-й минуте после передачи полузащитника Вадиса Оджиджа-Офоэ.
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«Александрия» — «Гент». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года
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