Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Александрия» сыграла вничью с «Гентом» в матче Лиги Европы

Александрия — Гент
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Арена Львов»
6′
Лоран Депуатр
Артём Ситало
61′
Кирилл Ковалец
Алексей Довгий
75′
Артём Ситало
Дмитрий Шастал
80′
85′
Лоран Депуатр
Георгий Квилитая
Валерий Лучкевич
Денис Безбородко
86′
89′
Роман Яремчук
Юя Кубо
В матче 2-го тура группы I Лиги Европы украинская «Александрия» принимала бельгийский «Гент». Встреча состоялась во Львове на стадионе "Арена Львов" и завершилась со счётом 1:1. Первый мяч забил нападающий "Гента" Лоран Депуатр на 6-й минуте после передачи полузащитника Вадиса Оджиджа-Офоэ.
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