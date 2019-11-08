Футболисты украинской "Александрии" дома сыграли вничью с французским "Сент-Этьеном" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы группы I, прошедшая во Львове, завершилась со счетом 2:2. У гостей отличились Вахби Хазри (на 24-й минуте с пенальти) и Махди Камара (72).

«Александрия» вырвала ничью в матче Лиги Европы с «Сент-Этьеном»

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