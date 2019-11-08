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РИА НовостиРИА Новости«Александрия» вырвала ничью в матче Лиги Европы с «Сент-Этьеном»

Александрия — Сент-Этьен
2 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Арена Львов»
Юрий Паньков
23′
24′
Вахби Хазри
43′
Уэсли Фофана
Дмитрий Шастал
Денис Безбородко
46′
55′
Роберт Берич
Махди Камара
68′
Зайду Юссуф
72′
Махди Камара
72′
Вахби Хазри
Габриэл Силва
Валерий Лучкевич
Максим Задерака
78′
Денис Безбородко
84′
Максим Третьяков
Тимур Стецков
84′
87′
Арно Норден
Риад Будебуз
Максим Задерака
90′+1′
1 фото
Футболисты украинской "Александрии" дома сыграли вничью с французским "Сент-Этьеном" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы группы I, прошедшая во Львове, завершилась со счетом 2:2. У гостей отличились Вахби Хазри (на 24-й минуте с пенальти) и Махди Камара (72).
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