Футбол
РИА Новости«Александрия» вырвала ничью в матче Лиги Европы с «Сент-Этьеном»
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Арена Львов»
Юрий Паньков
|23′
|24′
Вахби Хазри
|43′
Уэсли Фофана
Дмитрий Шастал
Денис Безбородко
|46′
|55′
Роберт Берич
Махди Камара
|68′
Зайду Юссуф
|72′
Махди Камара
|72′
Вахби Хазри
Габриэл Силва
Валерий Лучкевич
Максим Задерака
|78′
Денис Безбородко
|84′
Максим Третьяков
Тимур Стецков
|84′
|87′
Арно Норден
Риад Будебуз
Максим Задерака
|90′+1′
Александрия
Расстановка 4‑3‑3
79
Паньков
20
Пашаев
90
Дубра
13
Бухал
11
Мирошниченко
6
Ковалец
44
Банада
27
Гречишкин
94
Задерака
9
Безбородко
5
Стецков
16
Рюффье
26
Дебюши
24
Перрен
32
Фофана
5
Колодзейчак
7
Будебуз
28
Юссуф
11
Силва
17
Ахолу
20
Буанга
8
Камара
Сент-Этьен
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты украинской "Александрии" дома сыграли вничью с французским "Сент-Этьеном" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы группы I, прошедшая во Львове, завершилась со счетом 2:2. У гостей отличились Вахби Хазри (на 24-й минуте с пенальти) и Махди Камара (72).
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