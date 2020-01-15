Происшествия
РИА НовостиАлександру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
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с чего всё началось
Артист был ранен в ногу из травматического оружия. В конце прошлого года Александр Николаевич проводил вечер с приятелями в подмосковном заведении — с компанией за соседним столиком у них завязалась беседа на повышенных тонах.StarHit.ruвчера в 23:00
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Общество
Путин пообещал увеличить материнский капитал
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«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4
"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
Армия и оружие
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Перспективный противолодочный и патрульный самолёт морской авиации для ВМФ России будет построен на основе коммерческого авиалайнера Ту-204/214.
Автоспорт
Экипаж Шибалова победил на десятом этапе «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова стал победителем десятого этапа ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего впервые в Саудовской Аравии.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
Политика
Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном
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Путин считает, что необходимости принимать новую Конституцию нет
Потенциал Конституции РФ, принятой в 1993 году, не исчерпан, поэтому необходимости в принятии новой нет.
Кино
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Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Экономика
Проект новой пенсионной системы не включили в план правительства
Проект новой системы накопительных пенсий не включили в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
Гаджеты
Apple выпустила новую версию Mac Pro — ещё дороже
Поставки новой версии Mac Pro компания обещает начать через одну-две недели.
Гаджеты
В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.
Политика
США могут сократить помощь Ираку после вывода войск
Белый дом планирует сократить военную помощь Ираку в случае вывода своих войск с иракской территории, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на переписку между Госдепом США и Пентагоном.
Армия и оружие
National Interest: США могут проиграть в новой холодной войне с Россией
США не смогут выиграть в следующей холодной войне с Россией или КНР, заявил сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин в статье для издания The National Interest.
Происшествия
В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии
Наука
Новая медустановка сохраняет органы живыми в течение недели
Хоккей
Бэкстрем считает, что Овечкин подпишет контракт с «Вашингтоном» 2 июля
Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, ранее подписавший пятилетний контракт с клубом, предположил, когда капитан команды Александр Овечкин продлит свое соглашение.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Авто
Bentley представила финальную версию седана Mulsanne
Компания Bentley представила финальную версию седана Mulsanne — исполнение 6.75 Edition.
Космос
Smithsonian (США): астрономы думают о полетах к гигантским ледяным планетам (Smithsonian)
Недавно планетологи спроектировали гипотетический полет на одну из гигантских ледяных планет нашей Солнечной системы.
Политика
Путин объяснил, почему впервые оглашает Послание в начале года
В самом начале лидер страны рассказал, что оглашает Послание в самом начале года, так как необходимо решать новые масштабные задачи.
Политика
Путин потребовал строгого соблюдения майских указов
Президент России Владимир Путин заявил, что майские указы должны строго соблюдаться.
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам
Санкт-петербургский "Зенит" в шестой раз подряд вошел в топ-30 футбольных клубов Европы по доходам в исследовании аудиторской компании Deloitte.
Футбол
Месси признался, что соперничество с Роналду было для него особенным
Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что соперничество с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду было для него особенным в период выступления португальца за «Реал».
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Имя второй наследницы счастливая мама пока не называет, но отметила, что девочка родилась здоровой.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Общество
Заселения в турецкие отели придется ждать дольше
В Турции отельеров обязали соблюдать все законодательно установленные правила о защите персональных данных, это растянет ожидание заселения в бюджетных отелях и гостиницах среднего сегмента, заявили в «Ассоциации туроператоров России» (АТОР).
Футбол
Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.