Происшествия
РИА НовостиАлександру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
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с чего всё началось
Артист был ранен в ногу из травматического оружия. В конце прошлого года Александр Николаевич проводил вечер с приятелями в подмосковном заведении — с компанией за соседним столиком у них завязалась беседа на повышенных тонах.StarHit.ruвчера в 23:00
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Политика
Медведев заявил об отставке правительства
Премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе.
Футбол
Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»
Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Кино
Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой
Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Политика
Саррадж примет участие в берлинской конференции по Ливии
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж примет участие в берлинской конференции по урегулированию в Ливии, заявил в среду РИА Новости его советник Хасан Хуни.
Энергетика
Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ
Глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что заявки на поставку нефти в Белоруссию от российских компаний пока не поступали.
Экономика
Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере
Объем расходов на предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры в социальной сфере составят около 400 млрд рублей.
Общество
Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
Политика
Украина анонсировала новый обмен пленными с Донбассом
Украинские власти анонсировали новый обмен пленными и удерживаемыми лицами с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Экономика
РБК: семья Евтушенкова может купить немецкие гипермаркеты Real
Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК.
Армия и оружие
В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями
В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.
Политика
Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное
Путин предлагает дать ему право по запросу президента проверять конституционность законопроектов, принятых Госдумой и Советом Федерации еще до их подписания главой государства.
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Происшествия
В Германии прошли облавы на чеченских исламистов
Полиция Германии проводит обыски в четырех федеральных землях в связи с подозрениями в подготовке крупного теракта.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Автоспорт
Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете грузовиков
«КАМАЗ-мастер» продолжает тотально доминировать на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. На этот раз победа досталась Антону Шибалову.
Шоу-бизнес
Актёр Олег Меньшиков рассказал, как остался без детей
Актёр Олег Меньшиков в откровенном интервью о личной жизни рассказал, почему он так и не стал отцом.
Армия и оружие
Генерал ВСУ рассказал, как в 2014 году Крым мог остаться украинским
У украинских военных в 2014 году был план, реализация которого могла бы сохранить Крым в составе Украины.
Политика
Путин призвал пять ядерных держав обеспечить безопасность на планете
Пять ядерных держав должны обеспечить безопасность на планете, а Россия открыта к такому диалогу, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, сообщает телеканал «МИР 24».
Хоккей
«Авангард» на выезде обыграл «Адмирал»
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Хоккей
Бэкстрем считает, что Овечкин подпишет контракт с «Вашингтоном» 2 июля
Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, ранее подписавший пятилетний контракт с клубом, предположил, когда капитан команды Александр Овечкин продлит свое соглашение.
Происшествия
Три человека пострадали из-за хлопка газа в жилом доме в Уфе
В двухэтажном жилом доме в Уфе произошел хлопок газа, в результате которого в квартире на втором этаже обрушился потолок, сообщили в МЧС, передает «РИА Новости».
Политика
Полпред президента оценил сроки формирования нового правительства
Представитель президента РФ в Государственной думе Гарри Минх оценил возможные сроки создания нового кабинета министров.
Армия и оружие
Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца
После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Политика