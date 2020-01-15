Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАлександру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
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с чего всё началось

Александр Серов пострадал в перестрелке

Последнее время имя Александра Серова не раз было связано со скандалами: то он публично разбирался в отношениях с любовницей Дарьей Друзьяк, которая потеряла от него ребенка.
StarHit.ruвчера в 23:00

Подробнее о событии

Александр Серов раскрыл детали потасовки со стрельбой

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Александра Серова ранили резиновыми пулями

Телеканал 360°05:30

«Пули были не настоящие»: Серов прокомментировал информацию о ранении

ТК Звезда03:13

Александра Серова ранили в ногу из пистолета во время драки в кафе

РБК03:25

Певец Александр Серов раскрыл подробности драки со стрельбой

Lenta.ru04:04

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости01:35

Александр Серов пострадал в перестрелке

StarHit.ruвчера в 23:00
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Политика

Путин предложил изменить Конституцию

1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.
Lenta.ru 06:04
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В Саратовской области автобус с росгвардейцами попал в ДТП

РБК 03:40
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Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»

Sports.ru 12 января в 04:26
Политика

Путин призвал закрепить статус и роль Госсовета в Конституции РФ

Глава российского государства Владимир Путин во время послания Федеральному собранию призвал закрепить статус и роль Госсовета в Конституции РФ.
iReactor 05:07
Общество

СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом

В Следственном комитете РФ (СК) разработали предложения по упрощению процедуры задержания на месте преступления лиц с особым статусом.
Росбалт вчера в 07:46
Общество

Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» в истории

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал Telegram-каналу Life Shot, что считает озвученное президентом послание Федеральному Собранию «самым дорогим».
Московский Комсомолец 06:12
Политика

Киев выделил по $8,3 тысяч семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране

Правительство Украины выделило по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс.) семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране.
Газета.Ru 05:48
Финансы

Средняя максимальная ставка по вкладам в банках достигла минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 в первой декаде января снизилась до 5,93% годовых, достигнув абсолютного минимума, следует из материалов ЦБ.
Коммерсантъ 05:44
Энергетика

В «Транснефти» исключили прекращение транзита топлива через Белоруссию

Глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что у России есть возможность перераспределить транзитные потоки нефти, идущие в Европу через Белоруссию, однако прекращение транзита исключено.
Аргументы и Факты 05:34
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Взгляд.ру вчера в 16:58
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Политика

Владимир Путин впервые обратился к Федеральному собранию в начале года

Послание Федеральному собранию впервые оглашается в начале года.
ЛОТ 04:10
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Газета.Ru 02:58
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru вчера в 15:42
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Технологии

Samsung поможет сделать из упаковки телевизора кошачий домик

Компания Samsung представила экологичную упаковку Eco-Package. Она позволяет владельцам техники сделать из неё предмет интерьера.
News.ru 03:47
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий.
Lenta.ru 05:31
Политика

В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия 13 января в 15:57
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
РИА Новости 03:08
Общество

Путин: Практика социальных контрактов будет расширена

Механизм социальных контрактов будет внедрен во всех субъектах РФ к 2021 году, заявил президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.
Don24 04:53
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Общество

В России понизят пенсии в 2020 году

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что часть пенсионеров России должны быть готовы к сокращению пенсионных выплат в 2020 году.
News-24.ru 12 января в 23:13
Шоу-бизнес

Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале

Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
Пятый канал 06:09
Происшествия

Пьяного мужчину арестовали за спуск на пути в метро Москвы

Газета.Ru 06:09
Футбол

Валерий Карпин — о ситуации в «Ростове», Федуне и Дзюбе

Карпин рассказал о финансовой ситуации в «Ростове», про конфликт с Дзюбой и про возвращение в «Спартак».
Чемпионат вчера в 05:00
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
Хоккей

Названы капитаны команд на Матч звезд КХЛ 2020 года

Sport24.ru 05:15
Единоборства

Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест.
Известия вчера в 21:53
Происшествия

Фатальное ДТП в Улан-Удэ парализовало движение трамваев

В среду утром в Улан-Удэ автомобиль Hyundai Solaris на большой скорости врезался в бетонную опору.
Вести.Ru 02:51
Хоккей

«Амур» проиграл шестой матч КХЛ подряд, уступив по буллитам «Ак Барсу»

РИА Новости вчера в 06:50
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Александр Серов
Певец
Советский и российский эстрадный певец, аранжировщик, дирижёр, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер, поэт. Народный артист Российской Федерации. Лауреат Премии МВД России и Ленинского комсомола.
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