Последнее время имя Александра Серова не раз было связано со скандалами: то он публично разбирался в отношениях с любовницей Дарьей Друзьяк, которая потеряла от него ребенка.

с чего всё началось

Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

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