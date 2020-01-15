Артист был ранен в ногу из травматического оружия. В конце прошлого года Александр Николаевич проводил вечер с приятелями в подмосковном заведении — с компанией за соседним столиком у них завязалась беседа на повышенных тонах.

с чего всё началось

Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

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