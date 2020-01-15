Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАлександру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
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Александр Серов пострадал в перестрелке

Артист был ранен в ногу из травматического оружия. В конце прошлого года Александр Николаевич проводил вечер с приятелями в подмосковном заведении — с компанией за соседним столиком у них завязалась беседа на повышенных тонах.
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Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ

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Послание главы государство порадовало четкостью и конкретностью.
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Александр Серов
Певец
Советский и российский эстрадный певец, аранжировщик, дирижёр, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер, поэт. Народный артист Российской Федерации. Лауреат Премии МВД России и Ленинского комсомола.
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