Происшествия
РИА НовостиАлександру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
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с чего всё началось
Артист был ранен в ногу из травматического оружия. В конце прошлого года Александр Николаевич проводил вечер с приятелями в подмосковном заведении — с компанией за соседним столиком у них завязалась беседа на повышенных тонах.StarHit.ruвчера в 23:00
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Экономика
Орешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года
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ОС все еще остается на миллионах компьютеров по всему миру Сегодня Microsoft объявила о прекращении поддержки своей операционной системы Windows 7, спустя почти 11 лет после запуска ОС.
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Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное
Путин предлагает дать ему право по запросу президента проверять конституционность законопроектов, принятых Госдумой и Советом Федерации еще до их подписания главой государства.
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Самая красивая женщина показала фигуру в прозрачном платье
Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, порадовала фанатов откровенными фотографиями.
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Участники Australian Open собрали пострадавшим от пожаров $3 млн
Теннисисты-участники предстоящего Открытого чемпионата Австралии провели благотворительный матч, по итогам которого собрали более 3,3 миллиона долларов США в помощь пострадавшим от лесных пожаров в стране, сообщается на сайте турнира.
Политика
Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.
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Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
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Обновленный Volkswagen Tiguan замечен без камуфляжа
Накануне новинку заметили на рекламной съемке без какого-либо камуфляжа.
Экономика
Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х
Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
Политика
Путин высказался о количестве президентских сроков
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, высказался о количестве президентских сроков.
Политика
Путин обсудил с Медведевым выполнение послания Федеральному собранию
В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры страны обсудили инициативы, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, а также связанные с их реализацией вопросы.
Политика
В России допустили принятие поправок в Конституцию без референдума
В России могут принять поправки в Конституцию России, предложенные главой государства Владимиром Путиным, без референдума.
Киберспорт
В PUBG скоро появится новая карта
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Энергетика
Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ
Глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что заявки на поставку нефти в Белоруссию от российских компаний пока не поступали.
Политика
Послание Президента РФ Владимира Путина порадовало
Послание главы государство порадовало четкостью и конкретностью.
Футбол
В окружении Тедеско ответили на информацию об уходе из «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско не планирует покидать клуб после завершения нынешнего сезона, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источник в окружении специалиста.
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по сирийской авиабазе Тифор
Израиль нанес удар по сирийской авиационной базе Тифор, расположенной в Хомсе.
Политика
В США появились «новые доказательства» по делу об импичменте Трампу
«Новые доказательства» в деле об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу переданы в Комитет по разведке в американской палате представителей.
Происшествия
Рассказавшего о цензуре в России оператора избили с криками «гнида пиндосовская»
Бывший телеоператор медиахолдинга ВГТРК Леонид Кривенков заявил, что его избили двое неизвестных молодых людей после того, как он дал несколько интервью, в которых рассказал о политической цензуре в России.
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Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные
Политика
Президент Эстонии обвинила Россию в непредсказуемости
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам.
Происшествия
СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье
Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
Культура
Фотография Читы попала в комедийный сериал на «СТС»
Новый комедийный сериал "Папик", который многие россияне ждали с нетерпением, вышел в вещание на "СТС" 13 января.