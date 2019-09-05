Футбол
Советский спортАлексей Еременко: В сборной Шотландии есть ребята опаснее Робертсона
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 10:24, Вашингтон
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
RT на русском 09:28
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Экономика
Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме
Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа.
РБК 03:48
Армия и оружие
Украинская разведка обвинила Россию в подготовке вторжения
Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия будет отрабатывать военное вторжение на украинскую территорию во время учений «Кавказ-2020».
Daily Storm 10:02
Происшествия
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.
ТК Звезда 03 сентября в 07:55
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана
Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.
Народные новости 07:43
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея, сообщили СМИ
Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Элджея (Алексей Узенюк), сообщило агентство "Москва".
РИА Новости 10:05
Политика
Путин выступил за скорейшее решение проблем в Ормузском проливе
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в скорейшем разрешении ситуации в Ормузском проливе.
Взгляд.ру 06:41
Технологии
В России планируют создать единую систему учета интернет-пользователей
Сотрудники администрации президента и профильные чиновники в настоящий момент обсуждают идею создания в России единой систему учета интернет-пользователей и просматриваемого ими контента.
Собака.ru 06:07
Армия и оружие
В Сирии погибли трое российских военнослужащих
Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.
Ведомости 09:17
Общество
Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Известия 07:33
Технологии
В сеть попала база данных пользователей Facebook
В сеть утекли 419 миллионов телефонных номеров пользователей, проживающих в США, Великобритании и во Вьетнаме.
Anonsens вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Валентина Гафта частично парализовало после инсульта
Актера Валентина Гафта частично парализовало после перенесенного инсульта.
Пятый канал 03:55
Авто
Классический Volkswagen Beetle переоборудовали в электрокар
Для создания электрифицированной модификации раритетной модели инженеры использовали современные автокомпоненты от электрокара Volkswagen e-Up — АКБ, силовую установку и другие элементы.
SpeedMe 08:12
Гаджеты
Впервые с 2016 года Apple выпустит бюджетный iPhone
Стоит отметить, что новая модель станет первой бюджетной после выхода в 2016 году iPhone SE, чья начальная цена составляла 399 долларов. название новой модели и её цена пока неизвеста.
Neva.Today вчера в 09:23
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие.
Газета.Ru 09:20
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Армия и оружие
Американские фрегаты сделают из Украины морскую державу
Украина не станет субъектом геополитики, если остановится на создании только "москитного флота".
Утро.ru 03:16
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Политика
Путин заявил о праве молодежи на протесты
Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату.
РБК 07:03
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости вчера в 14:37
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
RT на русском 07:39
Хоккей
Панарин — об Овечкине: «Я видел его высказывания. Он — молодец»
Спорт-Экспресс 09:22
Политика
Кузнецова рассказала об обнаружении в сирийских тюрьмах детей-россиян
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова во время визита в Сирию обнаружила в тюрьмах страны детей — граждан России.
Известия 09:29
Армия и оружие
ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года
По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Интернет
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
РБК 08:35