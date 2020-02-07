Политика
REGNUMАлексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
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с чего всё началось
— РИА Новости. Алексей Гордеев станет заместителем председателя Госдумы, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Ранее Гордеев занимал пост вице-премьера в правительстве Дмитрия Медведева.РИА Новости01:14
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Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Финансы
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Политика
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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Дейли: участие игроков НХЛ в ОИ-2022 зависит от переговоров с NHLPA
Участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх-2022 в Пекине будет зависеть от результатов переговоров с профсоюзом игроков НХЛ (NHLPA), заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дейли.
Политика
Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи
Президент России Владимир Путин встретился в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Общество
Российский анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов
Один из пользователей форума «Двач», представившийся анестезистом, в постах сайта признался, что умерщвляет пациентов, которые могли оказаться ветеранами, и ему это доставляет удовольствие.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Здоровье
В Воронеже при внематочной беременности родился здоровый ребенок
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Шоу-бизнес
Валерий Гаркалин госпитализирован
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России
Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Гаджеты
Нового Motorola Razr 2019 хватило всего на 27 000 сгибаний
За неполные четыре часа обозреватели выявили первую проблему. Смартфон отказался складываться примерно после 27 000 циклов.
Происшествия
Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
Общество
Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора
В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Футбол
ФК «Краснодар» сыграет с чешской «Викторией»
Как ранее сообщали «Кубанские новости», вечером 7 февраля в третьей контрольной встрече на сборе в Марбелье «Краснодар» сыграет с норвежским клубом «Мьендален».
Футбол
Названа сумма премиальных футболистам «Ливерпуля» за победу в АПЛ
Футболисты «Ливерпуля» получат более четырех миллионов фунтов стерлингов в случае победы в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
Происшествия
Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Кино
Сэм Рэйми может снять сиквел «Доктора Стрэнджа»
Режиссер трилогии "Человек-паук" Сэм Рэйми ведет переговоры со студией Marvel о съемках сиквела "Доктора Стрэнджа".
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Происшествия
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным
«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.
Здоровье
В Хабаровске с 10 февраля введут режим ношения защитных масок
Решение о введении в Хабаровске с 10 февраля текущего года режима ношения защитных медицинских масок в общественных местах из-за угрозы коронавирусной инфекции приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Хабаровска.
Футбол
Кокорин: Пока ни с кем переговоры не веду
Фовард «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что не ведет переговоров с другими клубами.
Гаджеты
В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro
Здоровье
Китайские больницы запускают онлайн-медконсультации
В первый день запуска онлайн-приёма около 400 медиков проконсультировали 10 тысяч пациентов.