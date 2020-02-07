Политика

REGNUMREGNUMАлексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
Читать в источнике
Комментировать63
с чего всё началось

Алексей Гордеев переходит на должность зампреда Госдумы

— РИА Новости. Алексей Гордеев станет заместителем председателя Госдумы, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Ранее Гордеев занимал пост вице-премьера в правительстве Дмитрия Медведева.
РИА Новости01:14

Подробнее о событии

Гордеев станет вице-спикером Госдумы

ТАСС02:00

Гордеев получит мандат депутата Госдумы

RT на русском01:35

Вице-премьеру из правительства Медведева нашли работу в Думе

Lenta.ru00:59

Бывший замглавы правительства Гордеев станет вице-спикером Госдумы

РБК00:59

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев перейдет на работу в Госдуму

Интерфакс01:03

Бывший вице-премьер Гордеев станет зампредом Госдумы

Коммерсантъ01:14

Meduza: вице-спикером Госдумы станет бывший вице-премьер Гордеев

URA.Ruвчера в 14:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

ЦБ отмечает, что денежно-кредитные условия продолжают смягчаться, регулятор продолжит оценивать влияние уже принятых решений по ключевой ставке на них, а также на динамику инфляции.
Известия 05:35
Политика

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 03:52
Общество

Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Известия 05:46
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Lenta.ru 05 февраля в 17:09
Хоккей

Дейли: участие игроков НХЛ в ОИ-2022 зависит от переговоров с NHLPA

Участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх-2022 в Пекине будет зависеть от результатов переговоров с профсоюзом игроков НХЛ (NHLPA), заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дейли.
РИА Новости 01:54
Политика

Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
RT на русском 05:08
Общество

Российский анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов

Один из пользователей форума «Двач», представившийся анестезистом, в постах сайта признался, что умерщвляет пациентов, которые могли оказаться ветеранами, и ему это доставляет удовольствие.
Lenta.ru 05:50
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru вчера в 05:54
Здоровье

В Воронеже при внематочной беременности родился здоровый ребенок

Обозреватель Врн 05 февраля в 00:01
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Шоу-бизнес

Валерий Гаркалин госпитализирован

ИА InterMedia 02:44
Политика

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России

Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
РИА Новости вчера в 22:24
Гаджеты

Нового Motorola Razr 2019 хватило всего на 27 000 сгибаний

За неполные четыре часа обозреватели выявили первую проблему. Смартфон отказался складываться примерно после 27 000 циклов.
iXBT.com вчера в 22:35
Происшествия

Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
РБК 04:53
Общество

Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора

В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 05:22
Футбол

ФК «Краснодар» сыграет с чешской «Викторией»

Как ранее сообщали «Кубанские новости», вечером 7 февраля в третьей контрольной встрече на сборе в Марбелье «Краснодар» сыграет с норвежским клубом «Мьендален».
Кубанские новости 05 февраля в 23:47
Футбол

Названа сумма премиальных футболистам «Ливерпуля» за победу в АПЛ

Футболисты «Ливерпуля» получат более четырех миллионов фунтов стерлингов в случае победы в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Lenta.ru 05:44
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Происшествия

Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус

Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС 05 февраля в 19:09
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Кино

Сэм Рэйми может снять сиквел «Доктора Стрэнджа»

Режиссер трилогии "Человек-паук" Сэм Рэйми ведет переговоры со студией Marvel о съемках сиквела "Доктора Стрэнджа".
ИА InterMedia вчера в 03:17
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Происшествия

В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Российская газета вчера в 11:29
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным

«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.
Телеканал 360° 05:17
Здоровье

В Хабаровске с 10 февраля введут режим ношения защитных масок

Решение о введении в Хабаровске с 10 февраля текущего года режима ношения защитных медицинских масок в общественных местах из-за угрозы коронавирусной инфекции приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Хабаровска.
REGNUM 02:02
Футбол

Кокорин: Пока ни с кем переговоры не веду

Фовард «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что не ведет переговоров с другими клубами.
Нева Спорт 03:30
Шоу-бизнес

Игорь Матвиенко заявил, что Григорьев-Апполонов медленно себя убивает

Discover24 02:24
Гаджеты

В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro

UfaTime.ru вчера в 04:24
Здоровье

Китайские больницы запускают онлайн-медконсультации

В первый день запуска онлайн-приёма около 400 медиков проконсультировали 10 тысяч пациентов.
РИА Новости 04:49
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное