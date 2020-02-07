с чего всё началось

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Происшествия ФСБ задержала замначальника Генштаба Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых ЦБ отмечает, что денежно-кредитные условия продолжают смягчаться, регулятор продолжит оценивать влияние уже принятых решений по ключевой ставке на них, а также на динамику инфляции.

Политика Шести российским актерам запретили въезд на Украину Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.

Общество Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.

Экономика России предрекли рост цен на жилье В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.

Общество Российский анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов Один из пользователей форума «Двач», представившийся анестезистом, в постах сайта признался, что умерщвляет пациентов, которые могли оказаться ветеранами, и ему это доставляет удовольствие.

Экономика В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.

Политика Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.

Происшествия Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.

Футбол ФК «Краснодар» сыграет с чешской «Викторией» Как ранее сообщали «Кубанские новости», вечером 7 февраля в третьей контрольной встрече на сборе в Марбелье «Краснодар» сыграет с норвежским клубом «Мьендален».

Происшествия Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.

Происшествия В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.

Шоу-бизнес Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным «Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.

Здоровье В Хабаровске с 10 февраля введут режим ношения защитных масок Решение о введении в Хабаровске с 10 февраля текущего года режима ношения защитных медицинских масок в общественных местах из-за угрозы коронавирусной инфекции приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Хабаровска.