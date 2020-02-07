Политика
REGNUMАлексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
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В перспективе мы видим его заместителем председателя Государственной думы. Мы обсудили этот вопрос с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Нагрузка выросла, и мы считаем, что целесообразно разделить должности вице-спикера и руководителя фракции "Единая Россия"
— Сергей Неверов, российский политикКоммерсантъ 01:14
с чего всё началось
- РИА Новости. Алексей Гордеев переходит на должность заместителя председателя Госдумы, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Ранее Гордеев занимал пост вице-премьера РФ.РИА Новости01:14
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