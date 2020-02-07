с чего всё началось

В перспективе мы видим его заместителем председателя Государственной думы. Мы обсудили этот вопрос с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Нагрузка выросла, и мы считаем, что целесообразно разделить должности вице-спикера и руководителя фракции "Единая Россия"

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Происшествия В Иркутске полиция применила оружие при погоне за нарушителями Сотрудник уголовного розыска проехал три километра на крыше автомобиля при задержании злоумышленников, пока его коллеги пытались с помощью оружия их остановить, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Путешествия Посол РФ в Анкаре дал советы россиянам на отдыхе в Турции Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам во время отдыха в Турции не злоупотреблять системой «все включено», быть готовым к жаре и позаботиться о страховке.

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Футбол FIFA: «Информации о недопуске сборной России на ЧМ-2022 не было» Вопрос был задан в ответ на публикацию в Твиттере спортивным изданием BeIN Sports, со ссылкой на неназванные источники, информации о том, что WADA поставило Российское антидопинговое агентство в известность об отстранении российской команды в участии в Чемпионате мира по футболу в 2022 году.

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Политика МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти» Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.

Политика Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.

Экономика ЦБ и правительство выработают механизм консультаций Кабмин и Центробанк России договорились о создании постоянно действующего консультационного механизма по оценке ситуации в экономике.

Наука Найден ускоритель восстановления мозга после инсульта Изучая механизмы восстановления мозга после инсульта, ученые из Техасского медицинского центра (США) обнаружили ускоритель этого процесса.