с чего всё началось

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Здоровье В Хабаровске введут масочный режим Хабаровская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение с 10 февраля ввести в городе масочный режим.

Кино Сиквел «Доктора Стрэнджа» может снять Сэм Рэйми Продолжение блокбастера студии Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» может снять американский режиссер Сэм Рэйми, передает «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.

Технологии Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян Жители России начали жаловаться на внезапную блокировку своих смарт-телевизоров бренда Samsung - на экране устройства отображалась надпись, что оно не может работать в данном регионе, из-за чего часть функций оказалась недоступна.

Наука Собачье лекарство помогает онкологическому больному Некоторые лекарства широкого спектра могут иметь воздействие на опухоль, однако значительно более слабое по сравнению с лекарствами, которые специально разработаны для терапии онкологических заболеваний.

Здоровье Диетолог рассказала о пользе и вреде семечек Семечки подсолнечника положительно влияют на здоровье человека и даже могут защитить от старения, считает врач-диетолог Тамара Прунцева.

Политика Американцы восхищены тем, как власти России помогали своим в Ухане Людям приходилось ждать информацию на протяжении двух дней, в то время как в первую очередь власти Америки вывезли из Китая свое консульство, а не людей.

Происшествия В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ростовской области Давида Сарабашяна, обвиняемого в насилии и убийствах пяти девушек, сообщает СУСК России по региону.

Общество Из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Происшествия Коронавирус у россиян на лайнере в Японии не обнаружили По данным посольства России в Японии, коронавирус не диагностирован у российских граждан на борту круизного судна Diamond Princess, находящегося на карантине рядом с городом Иокогама.

Политика Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.

Авто Mazda запатентовала новые мотор и «автомат» Ещё в марте 2019-го фирма рассказала о своих планах по разработке сразу двух новых моторов – бензинового Skyactiv-X и дизельного Skyactiv-D, но технических подробностей не было.

Политика Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.