Политика

REGNUMREGNUMАлексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
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Алексей Гордеев переходит на должность зампреда Госдумы

- РИА Новости. Алексей Гордеев переходит на должность заместителя председателя Госдумы, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Ранее Гордеев занимал пост вице-премьера РФ.
РИА Новости01:14

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Гордеев станет вице-спикером Госдумы

ТАСС02:00

Meduza: вице-спикером Госдумы станет бывший вице-премьер Гордеев

URA.Ruвчера в 14:45

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев перейдет на работу в Госдуму

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Бывший замглавы правительства Гордеев станет вице-спикером Госдумы

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Lenta.ru00:59

Бывший вице-премьер Гордеев станет зампредом Госдумы

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:15, Ашберн
Здоровье

В Хабаровске введут масочный режим

Хабаровская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение с 10 февраля ввести в городе масочный режим.
Российская газета 01:14
Политика

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 02:04
Политика

СМИ узнали об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»

Ранее США обвиняли «Роснефть» в покупке топлива у государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA в обход наложенных на нее санкций.
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Телеканал 360° вчера в 12:23
Происшествия

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Российская газета 01:49
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Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян

Жители России начали жаловаться на внезапную блокировку своих смарт-телевизоров бренда Samsung - на экране устройства отображалась надпись, что оно не может работать в данном регионе, из-за чего часть функций оказалась недоступна.
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Общество

Телеведущая Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии

Ранее многие российские эстрадные звезды признались, что получают почти такие же пенсии, как и остальные россияне.
Газета.Ru 01:29
Наука

Собачье лекарство помогает онкологическому больному

Некоторые лекарства широкого спектра могут иметь воздействие на опухоль, однако значительно более слабое по сравнению с лекарствами, которые специально разработаны для терапии онкологических заболеваний.
Коммерсантъ Наука вчера в 10:44
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе и вреде семечек

Семечки подсолнечника положительно влияют на здоровье человека и даже могут защитить от старения, считает врач-диетолог Тамара Прунцева.
Волгоградская правда вчера в 21:19
Космос

В России появится телескоп для поиска внеземных цивилизаций

ПолитРоссия 01:48
Политика

Американцы восхищены тем, как власти России помогали своим в Ухане

Людям приходилось ждать информацию на протяжении двух дней, в то время как в первую очередь власти Америки вывезли из Китая свое консульство, а не людей.
Gazeta.SPb вчера в 16:23
Происшествия

В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ростовской области Давида Сарабашяна, обвиняемого в насилии и убийствах пяти девушек, сообщает СУСК России по региону.
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Общество

Из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
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Газета.Ru 01:42
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК вчера в 05:37
Происшествия

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По данным посольства России в Японии, коронавирус не диагностирован у российских граждан на борту круизного судна Diamond Princess, находящегося на карантине рядом с городом Иокогама.
RT на русском 05 февраля в 21:12
Политика

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
Кино

Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4»

На съемках продолжения культовой кинофраншизы "Матрица 4" засветился известный канадский актер Киану Ривз - звезду засняли случайные прохожие, жители Сан-Франциско.
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Политика

Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России

Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Газета.Ru 02:21
Экономика

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, которые входят в группу компаний UFG.
РБК вчера в 16:01
Здоровье

Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу

Трех человек, приехавших из китайского Уханя в Тюмень и помещенных в карантинный центр, госпитализировали в стационар.
Lenta.ru вчера в 09:57
Авто

Mazda запатентовала новые мотор и «автомат»

Ещё в марте 2019-го фирма рассказала о своих планах по разработке сразу двух новых моторов – бензинового Skyactiv-X и дизельного Skyactiv-D, но технических подробностей не было.
FormaCar вчера в 01:30
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Регионы с наибольшим дефицитом врачей назвал Росстат

Регионы, где наиболее остро стоит проблема дефицита врачей, впервые назвали в Росстате, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 23:20
Здоровье

В Екатеринбурге выбрали место для карантина граждан Китая

В Екатеринбурге нашли площадку для помещения граждан Китая на карантин. Об этом сообщает пресс-служба свердловского минздрава.
REGNUM 00:24
Политика

Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Коммерсантъ вчера в 11:13
Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
REGNUM 02:05
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ вчера в 03:51
Происшествия

Брат свердловского депутата Госдумы арестован за кражу

REGNUM 01:48
Гаджеты

В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro

Компания Huawei объявила о запуске открытых продаж смартфона Mate 30 Pro в России.
UfaTime.ru вчера в 04:24
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