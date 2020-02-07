Политика
REGNUMАлексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
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с чего всё началось
- РИА Новости. Алексей Гордеев переходит на должность заместителя председателя Госдумы, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Ранее Гордеев занимал пост вице-премьера РФ.РИА Новости01:14
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Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим
Хабаровская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение с 10 февраля ввести в городе масочный режим.
Политика
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
СМИ узнали об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»
Ранее США обвиняли «Роснефть» в покупке топлива у государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA в обход наложенных на нее санкций.
Кино
Сиквел «Доктора Стрэнджа» может снять Сэм Рэйми
Продолжение блокбастера студии Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» может снять американский режиссер Сэм Рэйми, передает «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.
Происшествия
В Иркутске полицейский три километра проехал на крыше угнанного авто
Технологии
Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян
Жители России начали жаловаться на внезапную блокировку своих смарт-телевизоров бренда Samsung - на экране устройства отображалась надпись, что оно не может работать в данном регионе, из-за чего часть функций оказалась недоступна.
Культура
Актер из «Интернов» сделал каминг-аут в России
Общество
Телеведущая Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии
Ранее многие российские эстрадные звезды признались, что получают почти такие же пенсии, как и остальные россияне.
Наука
Собачье лекарство помогает онкологическому больному
Некоторые лекарства широкого спектра могут иметь воздействие на опухоль, однако значительно более слабое по сравнению с лекарствами, которые специально разработаны для терапии онкологических заболеваний.
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде семечек
Семечки подсолнечника положительно влияют на здоровье человека и даже могут защитить от старения, считает врач-диетолог Тамара Прунцева.
Космос
В России появится телескоп для поиска внеземных цивилизаций
Политика
Американцы восхищены тем, как власти России помогали своим в Ухане
Людям приходилось ждать информацию на протяжении двух дней, в то время как в первую очередь власти Америки вывезли из Китая свое консульство, а не людей.
Происшествия
В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ростовской области Давида Сарабашяна, обвиняемого в насилии и убийствах пяти девушек, сообщает СУСК России по региону.
Общество
Из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары
Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Спорт
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
Происшествия
Коронавирус у россиян на лайнере в Японии не обнаружили
По данным посольства России в Японии, коронавирус не диагностирован у российских граждан на борту круизного судна Diamond Princess, находящегося на карантине рядом с городом Иокогама.
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Кино
Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4»
На съемках продолжения культовой кинофраншизы "Матрица 4" засветился известный канадский актер Киану Ривз - звезду засняли случайные прохожие, жители Сан-Франциско.
Политика
Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России
Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Экономика
Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании
Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, которые входят в группу компаний UFG.
Здоровье
Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу
Трех человек, приехавших из китайского Уханя в Тюмень и помещенных в карантинный центр, госпитализировали в стационар.
Авто
Mazda запатентовала новые мотор и «автомат»
Ещё в марте 2019-го фирма рассказала о своих планах по разработке сразу двух новых моторов – бензинового Skyactiv-X и дизельного Skyactiv-D, но технических подробностей не было.
Здоровье
Регионы с наибольшим дефицитом врачей назвал Росстат
Регионы, где наиболее остро стоит проблема дефицита врачей, впервые назвали в Росстате, сообщает ИА DEITA.
Здоровье
В Екатеринбурге выбрали место для карантина граждан Китая
В Екатеринбурге нашли площадку для помещения граждан Китая на карантин. Об этом сообщает пресс-служба свердловского минздрава.
Политика
Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Происшествия
У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер
Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Гаджеты
В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro
Компания Huawei объявила о запуске открытых продаж смартфона Mate 30 Pro в России.