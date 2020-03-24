Коронавирус

Петербургский дневникПетербургский дневникАлексей Игонин: «Наступил настоящий футбольный Армагеддон»

На год перенесён Евро-2020, закрываются детские Академии, приостановлены тренировочные процессы в российских клубах. Наступил настоящий футбольный Армагеддон, что ещё совсем недавно не могло присниться в самых страшных кошмарах.
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Алексей Игонин: «Наступил настоящий футбольный Армагеддон»

Петербургский дневниквчера в 10:44

Экс-капитан «Зенита» высказался о паузе в чемпионате России

Газета.Ruвчера в 21:50
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Здоровье

Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19

«Сегодняшние исследования говорят о том, что иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — сказала Попова.
РБК 00:56
Происшествия

Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Газета.Ru 00:06
Армия и оружие

Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом

Отмечается, что власти Италии рассчитывают на помощь размещенных в стране американских военных врачей в развертывании полевых госпиталей и оказании помощи местному населению.
RuNews24.ru вчера в 03:50
Шоу-бизнес

Мадонна в ванне записала видео о коронавирусе

ToDay News Ufa вчера в 07:47
Армия и оружие

Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса

Как сообщает РИА Новости, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить огонь во всех мировых конфликтах на фоне глобальной угрозы коронавируса.
Военное дело вчера в 13:05
Общество

Ростех нашёл замену комплектующим из КНР

Некоторым видам комплектующих, поступавшим прежде из Китая, найдена замена.
News.ru 00:56
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
REGNUM 01:19
Космос

NASA приостановило работы по телескопу «Джеймс Уэбб» из-за коронавируса

Вашингтон, 21 марта 2020, 11:34 — REGNUM Испытания орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса, заявил директор американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн.
REGNUM 21 марта в 04:34
Происшествия

В Челябинске выявили еще два случая коронавируса

В Челябинске предварительный анализ на коронавирус показал положительный результат еще у двух человек – результаты переданы для подтверждения в лабораторию Новосибирска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 00:42
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Наука

Вирусолог: Коронавирус в США гуляет с августа 2019 года

Статья в авторитетном журнале Nature датирована 2015 годом. В ней рассказывается об "успехе" американских ученых.
РЕН ТВ вчера в 13:13
Игры

Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ вчера в 10:13
Космос

В России создан прототип навигационной системы для полётов к Луне

Российские учёные создали прототип навигационной системы, которая может использоваться с российским перспективным пилотируемым кораблём «Орёл» при полёте на Луну.
RT на русском вчера в 21:24
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Российская газета вчера в 06:23
Технологии

Россияне на «удаленке» предпочитают сервисы для видеоконференций и самообразования

Массовый переход сотрудников российских компаний на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию, следует из предоставленных РБК данных компании SimilarWeb.
Коммерсантъ вчера в 22:21
Общество

Крупнейшие банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса

Крупнейшие банки начали менять режим работы своих отделений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 23:00
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
Радио Зенит вчера в 05:06
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК вчера в 15:15
Общество

Сотрудников поликлиники Минобороны обязали шить маски самостоятельно

Как сообщает РБК со ссылкой на свой источник, соответствующее распоряжение выпущено в лечебно-диагностическом корпусе центра Минобороны на Комсомольском проспекте.
Говорит Москва 00:54
Общество

В Кузбассе первый пациент с коронавирусом выздоровел

Два пациента с коронавирусной инфекцией, зарегистрированные в Кемеровской области, находились в областной инфекционной больнице.
ФедералПресс 00:28
Здоровье

В РФ объявили группы риска по коронавирусу

Практически с первыми жертвами коронавирусной инфекции установили, что большой риск подхватить ее есть у пожилых лиц.
Независимый публицист вчера в 22:59
Здоровье

В Приморье подтвердили два случая коронавируса

В Приморском крае подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 20:02
Общество

В Приморье семьи с детьми от трех до семи лет начнут получать новые выплаты с июля

Семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, в Приморье начнут получать ежемесячную доплату на детей в возрасте от трех до семи лет со второго полугодия 2020 года.
ТАСС вчера в 22:27
Политика

Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
RT на русском вчера в 13:53
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM вчера в 03:27
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Piter.tv вчера в 14:10
Космос

Китай успешно вывел на орбиту группу спутников «Яоган-30»

ТАСС 00:53
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