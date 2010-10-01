Экс-полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался о победе петербуржцев над «Лионом» (2:0) в Лиге чемпионов и встрече со «Спартаком» в рамках 18-го тура РПЛ.

Алексей Игонин – о победе «Зенита» в ЛЧ: «Слабый «Лион»? Он больной, или его не кормили?»

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