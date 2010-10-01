Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUАлексей Игонин – о победе «Зенита» в ЛЧ: «Слабый «Лион»? Он больной, или его не кормили?»

Экс-полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался о победе петербуржцев над «Лионом» (2:0) в Лиге чемпионов и встрече со «Спартаком» в рамках 18-го тура РПЛ.
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Общество

Ирина Яровая предложила ввести новый предмет в начальной школе

Вице-спикер Госдумы и член Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Ирина Яровая предложила ввести в начальной школе новую дисциплину «Моя Россия».
Город+ 11:03
Общество

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:16
Общество

Верховный суд разъяснил, как законно стать собственником чужого жилья

В высшей судебной инстанции признали, что жительница Подмосковья может получить весь дом в собственность, так как наличие у него "титульного" владельца (лица, который никак не участвующего в судьбе жилья или иного объекта) не исключает возможности передачи прав на имущество другому человеку, пишет "Российская газета".
Вести.Ru 06:25
Футбол

Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 28 ноября, был опубликован на сайте организации.
Чемпионат 04:00
Армия и оружие

В России создали экспериментальный взвод «универсальных офицеров»

В России появилось подразделение спецназа из 30 "универсальных офицеров", созданное по итогам экспериментальной программы, прошедшей в Вооруженных силах на основе сирийского опыта.
РИА Новости 06:11
Биатлон

Биатлонистка Глазырина стала пятой в спринте на первом этапе Кубка IBU

Газета.Ru 09:53
Футбол

Астана — Манчестер Юнайтед 0:1 (2-й тайм)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что капитаном команды в матче группового этапа Лиги Европы против «Астаны» будет Джесси Лингард.
Матч ТВ 07:08
Политика

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к Opal

Германия обжаловала решение Суда ЕС по газопроводу Opal, сообщило "Польское радио".
РИА Новости 11:25
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия 11:29
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Общество

В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов

"Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти", - говорится в проекте закона, размещенном в базе данных ГД.
РИА Новости 11:21
Футбол

ЦСКА сыграет дома с «Лудогорецом» в Лиге Европы

ЦСКА примет Лудогорец в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Советский спорт 01:23
Театры

Пермский театр оперы и балета возглавит новый режиссёр

Ревизор.ру 09:29
Гаджеты

В России резко снизилась минимальная цена на iPhone

В России рекордно снизились цены на Aphone, стоимость самого дешевого обновляемого айфона стала ниже 20 тысяч рублей.
МонаВиста 11:09
Политика

Силуанов предложил сократить число надзорных органов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
РБК 05:36
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости 09:46
Политика

Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому

Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
РИА Новости 02:17
Финансы

На Украине идет укрепление гривны: доллар обновил четырехлетний минимум

Нацбанк Украины на сегодня, 28 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 23,98 грн за $1.
REGNUM 04:00
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
Экономика

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК 11:30
Культура

Константин Богомолов подписал контракт с видеосервисом Start

BFM.ru 10:29
Армия и оружие

Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Известия 10:51
Общество

Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве

Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия 07:56
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Коммерсантъ вчера в 11:19
Общество

Большинство россиян считают медведя подходящим символом России

Почти две трети (65%) россиян считают медведя самым подходящим символом России.
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Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой

Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
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Кетамин может быть полезным для борьбы c алкогольной зависимостью

Кетамин может быть полезным для борьбы с алкогольной зависимостью, установили британские ученые.
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Новый сезон «Симпсонов» может стать последним

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Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
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