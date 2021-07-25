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Алексей Коренев из «Финам» рассказал про самое удачное время для покупки валюты на отпуск

Без умения четко планировать свои финансовые траты задача выбора наиболее выгодного момента для покупки валюты теряет смысл – эффективности подобный подход не добавит, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Алексей Коренев.
ПРАЙМ
Тогда не получится так, что из-за форс-мажора часть купленной валюты придется продавать – ведь у тех, кто планирует свой бюджет, непредвиденных трат не бывает.
РИА Новости
"Когда вы научитесь управлять своими собственными финансами, составите внятный и логически обоснованный план затрат на текущий год и ближайшие последующие годы, вопрос времени покупки валюты перестанет быть актуальным", - убежден эксперт.
РИА Новости
В вашем бюджете просто появится строка "инвестиции в валюту", которая по мере возможностей и в соответствии с реалиями рынка будет заполняться долларами и евро, купленными в фонд семейного благосостояния.
РИА Новости

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Алексей Коренев из «Финам» рассказал про самое удачное время для покупки валюты на отпуск

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