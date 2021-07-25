Пригожин: «Придет время и Моргенштерн споет на стихи Владимира Высоцкого»

Придет время и рэп-исполнитель Моргенштерн исполнит для своей молодой аудитории композицию на стихи легендарного советского поэта и актера Владимира Высоцкого.