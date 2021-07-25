Без умения четко планировать свои финансовые траты задача выбора наиболее выгодного момента для покупки валюты теряет смысл – эффективности подобный подход не добавит, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Алексей Коренев.
"Когда вы научитесь управлять своими собственными финансами, составите внятный и логически обоснованный план затрат на текущий год и ближайшие последующие годы, вопрос времени покупки валюты перестанет быть актуальным", - убежден эксперт.
В вашем бюджете просто появится строка "инвестиции в валюту", которая по мере возможностей и в соответствии с реалиями рынка будет заполняться долларами и евро, купленными в фонд семейного благосостояния.
Источники "Ъ" говорят, что потребности "Россетей" составляли 16,8 млрд руб. Минфин предлагает "Россетям" снизить уровень потерь подконтрольных компаний на Северном Кавказе до нормативов, а платежи ГП в адрес энергорынка закрыть из собственных средств.
Следователи задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в причинении смертельных травм министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области.