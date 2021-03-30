Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что долг трех субъектов страны превышает 100% их доходов. К ним относятся Удмуртия, Мордовия и Хакасия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на чиновника.

С чего всё началось Кудрин предупредил об опасном приближении регионов к долговой пирамиде Российские регионы, вынужденные занимать на рынке деньги для финансирования своих текущих расходов, шаг за шагом приближаются к долговой пирамиде, предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. РИА Новости вчера в 09:25