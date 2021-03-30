Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ Ижевск

Алексей Кудрин: долг Удмуртии превышает 100% доходов региона

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что долг трех субъектов страны превышает 100% их доходов. К ним относятся Удмуртия, Мордовия и Хакасия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на чиновника.В источнике
Радио Маяк
РИА Новости
Московский Комсомолец Ижевск
Ингушетия/ГIалгIайче
Pravda.Ru
Царьград
Росбалт
Парламентская газета
СенатИнформ
Пульс Хакасии
Udm-Info
Absolut TV
News.ru
Вестник Кавказа
Известия
Сусанин
Москва 24
Капитал страны
Izhlife
Новый День
С чего всё началось

Кудрин предупредил об опасном приближении регионов к долговой пирамиде

Российские регионы, вынужденные занимать на рынке деньги для финансирования своих текущих расходов, шаг за шагом приближаются к долговой пирамиде, предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
РИА Новостивчера в 09:25

Подробнее о событии

Кудрин назвал самые зависимые от федеральных субсидий регионы России

Москва 24вчера в 11:50

Кудрин заявил об угрозе финансовой пирамиды из-за повышения госдолга регионов

ТАССвчера в 10:10

Кудрин назвал тройку регионов — лидеров по долгам

News.ruвчера в 11:00

«Шаг за шагом подойдём к пирамиде»: Кудрин назвал политику регионов неприемлемой

Царьградвчера в 10:13

В России предупредили о приближении регионов к долговой пирамиде

Росбалтвчера в 11:46

Кудрин: Непрерывно увеличивающиеся долги регионов РФ могут привести к пирамиде

Фонтанка.Рувчера в 09:48

Кудрин предупредил об опасном приближении регионов к долговой пирамиде

РИА Новостивчера в 09:25
Интересное
Готовы ли порекомендовать Яндекс.Новости друзьям и знакомым?
5

Песков рассказал о способах поддержания Путиным знания языков

Президент России Владимир Путин смотрит иностранные телеканалы, чтобы поддержать знание английского и немецкого языков, рассказал пресс-секретарь главы государства в опубликованном во вторник, 30 марта, интервью газете «Аргументы и факты».
Известия02:56

Зернопереработчики Алтая просят помочь с экспортом в Центральную Азию

Зернопереработчики Алтая просят помочь с экспортом в Центральную Азию Переработчики зерна с Алтая, где производится 11% всей российской муки, просят помощи государства в выходе на новые рынки сбыта.
Коммерсантъ17:36