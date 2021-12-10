Ярцевская ЦРБ вернётся к штатному режиму работы 15 декабря

Ранее губернатор Алексей Островский провёл рабочую встречу с профильным заместителем Викторией Макаровой и начальником департамента по здравоохранению Ольги Стунжас, в ходе которой было принято решение о возвращении к штатному режиму работы двух медучреждений области - Сафоновской ЦРБ и областной больницы медицинской реабилитации в деревне Клемятино Сафоновского района.