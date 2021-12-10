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Алексей Кудрин назвал энергетический переход самым большим вызовом для экономики России

Самым большим вызовом для российской экономики является энергетический переход.
Lenta.ru
Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).
РИА Новости
Кудрин отметил, что на этом фоне есть примеры прорывных продуктов в несырьевом экспорте.
ТАСС
Президент России Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность РФ должна быть обеспечена к 2060 году.
РИА Новости

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