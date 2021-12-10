Ранее губернатор Алексей Островский провёл рабочую встречу с профильным заместителем Викторией Макаровой и начальником департамента по здравоохранению Ольги Стунжас, в ходе которой было принято решение о возвращении к штатному режиму работы двух медучреждений области - Сафоновской ЦРБ и областной больницы медицинской реабилитации в деревне Клемятино Сафоновского района.
Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) достаточно жестко отвечал кинорежиссеру Александру Сокурову, потому что тот без знания предмета говорил о деликатных темах.