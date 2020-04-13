Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в России на время кризиса нужно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице.

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 2,4K

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4,1K

Общество Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией.

Экономика Экономисты призвали правительство раздать деньги для борьбы с кризисом Правительство же, как заявляют экономисты, должно взять на себя издержки по выплате займов при выполнении ряда условий со стороны бизнеса, говорится в докладе на сайте фонда «Либеральная миссия». 3K

Происшествия СБУ заявила о задержании группы, причастной к совершению 18 терактов на Украине Служба безопасности Украины обезвредила группировку, причастную к совершению 18 терактов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.

Общество В Татарстане не выявлено новых случаев заражения коронавирусом Пятеро казанцев, зараженных ранее Covid-19, находятся в тяжёлом состоянии В Татарстане за последние сутки не зарегистрировано новых случаев заражения Covid-19, сообщает оперативный штаб по коронавирусу.

Экономика В Госдуме предложили отменить НДФЛ при зарплате не выше двух МРОТ Группа депутатов Госдумы предложила снизить налоговую нагрузку на россиян, освободив от уплаты подоходного налога (НДФЛ) тех из них, чей месячный доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда. 40

Политика Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. 330

Политика В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха». 3,7K

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение. 3,6K

Политика На Украине в десять раз выросло число безработных Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что число зарегистрированных безработных выросло почти в десять раз по сравнению с периодом перед введением карантина.

Автоспорт Источники: Команды поставили Хэмилтону и Феттелю ультиматумы По информации источников Motorsport.com в командах, Ferrari и Mercedes соответственно уже выдвинули гонщикам свои предложения и ждут от них ответа до конца апреля.

Общество Доктор Мясников станет главным спикером штаба по коронавирусу Как сообщается, врач и телеведущий станет официальным представителем штаба и как главный спикер организации будет информировать россиян об угрозе коронавируса. 30

Общество В Мурманской области готовятся к лечению коронавируса на дому Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел брифинг о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе.

Здоровье Шанс заразиться коронавирусом повышают кариес и стоматит Пульмонолог и заслуженный врач России Александр Карабиненко заявил, что люди, имеющие проблемы с зубами, например, кариес или стоматит, находятся в группе риска заражения коронавирусной инфекцией. 19

Происшествия В Коми арестован бывший сотрудник прокуратуры Столь суровая мера пресечения избрана в связи с тем, что экс-работник прокуратуры пытался скрыть следы преступления после того, как хищение денег попало в поле зрения правоохранителей Коми. 1

Политика Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией. 4,1K

Общество Роструд разъяснил, как нужно платить зарплату за апрель Как сообщает Telegram-канал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, зарплата за апрель должна соответствовать уровню обычной зарплаты, так, если бы сотрудник работал в офисе с обычной нормой рабочего времени и при выполнении всех стандартных задач. 2,2K

Происшествия Украинский военный погиб при взрыве миномета на учениях По предварительной информации, 14 апреля во время плановых учебных стрельб на одном из военных полигонов в Донецкой области произошел взрыв 82-миллиметрового миномета. 81

Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. 81