Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.

с чего всё началось

В свете происходящего гражданам страны нужно оказывать определённую поддержку, поэтому в качестве одного из вариантов политик предлагает ввести продовольственные выплаты либо же выдачу продовольственных пакетов.

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