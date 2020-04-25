Коронавирус
OAnewsАлексей Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты жителям РФ
В свете происходящего гражданам страны нужно оказывать определённую поддержку, поэтому в качестве одного из вариантов политик предлагает ввести продовольственные выплаты либо же выдачу продовольственных пакетов.
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.РИА Новости06:07
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Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе
Комсомольская правда07:06
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