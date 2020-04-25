Коронавирус

OAnewsOAnewsАлексей Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты жителям РФ

В свете происходящего гражданам страны нужно оказывать определённую поддержку, поэтому в качестве одного из вариантов политик предлагает ввести продовольственные выплаты либо же выдачу продовольственных пакетов.
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с чего всё началось

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости06:07

Подробнее о событии

Центробанк отказался поддержать жителей страны рублём. Тогда Кудрин предложил помочь продуктами

Царьград07:12

Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе

Комсомольская правда07:06

Live! В Татарстане 65 новых случаев COVID-19, Кудрин за введение продовольственных выплат

БИЗНЕС Online04:08

Алексей Кудрин предложил ввести продовольственные пакеты

REGNUM06:13

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

РИА Новости06:07

Экономист подтвердил необходимость проднаборов для россиян

Национальная служба новостей06:28

В России предложили выдавать продовольственные наборы на время пандемии

News.ru06:26
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Общество

В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему

В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
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Происшествия

В Оренбурге горели жилые дома по улице Хакимова

1743.ru 09:00
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после скандала

Журнал Glamour лишил блогера и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после слов о домашнем насилии.
РИА Новости 10:50
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Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
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Футбол

Материалы по смерти воспитанника «Локомотива» находятся в полиции

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались делом о смерти 22-летнего воспитанника московского "Локомотива" Иннокентия Самохвалова, сообщает Sport24.
Газета.Ru 08:05
Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для поездок на дачу и для прогулок

Зампред Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ирина Киркора в беседе с РИА Новости предложила ввести дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы, а также разовые пропуска на прогулки для пожилых людей.
RT на русском 03:47
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Здоровье

В Татарстане растет число бессимптомных больных коронавирусом

В республике Татарстан растет число бессимптомных больных коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 05:08
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Здоровье

В Петербурге врач умер после заражения коронавирусом

В петербургской больнице имени Боткина скончался анестизиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, у которого выявили коронавирус.
РИА Новости вчера в 20:52
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Общество

ВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса

В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения.
Lenta.ru 07:34
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Армия и оружие

Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16

Летчики установили, что к российской границе летит F-16 ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение.
Вести.Ru 10:25
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
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Общество

Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
Чита.Ру вчера в 19:30
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Шоу-бизнес

Стефания Маликова опубликовала утреннее фото с отцом и младшим братом

Стефания родилась в феврале 2000 года, а 24 января 2018 года на свет появился ее младший брат Марк.
Летидор 08:00
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку на два шага

Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ вчера в 07:07
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Общество

Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
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Политика

Лавров рассказал о запрете «старших товарищей» просить помощи у России

Некоторые страны Европы и члены НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с коронавирусом из-за запрета от «старших товарищей».
Lenta.ru 09:22
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Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru вчера в 18:10
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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
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Общество

В мэрии Москвы ответили на иски против мер самоизоляции

Представители мэрии Москвы написали ответ на иски в суд муниципального депутата Дениса Шендеровича и еще нескольких москвичей, которые поданы против мер самоизоляции, в частности - против требований оформлять цифровые пропуска.
ТАСС 04:11
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Происшествия

Силовики задержали экс-мэра Пятигорска Льва Травнева

Стало известно о задержании бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева, который дважды занимал этот пост.
Российская газета 09:53
Общество

На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
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Здоровье

Крыло ростовского перинатального центра закрыли на карантин

Татьяна Быковская на заседании законодательного собрания сказала, что одно крыло ростовского областного перинатального центра закрыли на карантин.
161.ru вчера в 11:23
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
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Музыка

Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
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Общество

В заражении военных на американском авианосце нашли аномалию

Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" оказалась аномальной с точки зрения статистики, пишет Popular Mechanics.
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Общество

«Союзмультфильм» решил забрать у Японии права на Чебурашку

«Союзмультфильм» решил вернуть права на образ Чебурашки, которые были переданы в Японию.
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Политика

75 лет назад состоялась встреча союзников на Эльбе

Газета.Ru 05:08
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В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
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Космос

Опубликована первая комплексная геологическая карта Луны

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LG представила монитор Intros UltraGear 34GN850-B с матрицей Nano IPS

LG Intros UltraGear 34GN850-B оснащен 34 дюймовым экраном с матрицей Nano IPS.
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