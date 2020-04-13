Экономика
Piter.tvАлексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе. Об этом глава Счетной палаты рассказал в интервью журналистам "РБК". По мнению чиновника, в ближайшее время кредитные организации рискуют столкнуться с проблемами, вызванными пандемией коронавируса.
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Кудрин предупредил о новом ударе по российской экономике из-за коронавируса
Московский Комсомолец13 апреля в 08:08
Кудрин заявил, что российские банки почувствуют кризис в течение трех-шести месяцев
ТАСС13 апреля в 05:06
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Общество
Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области
Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:35
Шоу-бизнес
Петров обматерил Собчак за резкую критику сериала «Колл-центр»
Народные новости 09:14
Политика
В Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов
Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ.
REGNUM 08:47
Общество
В России остался только один регион без коронавируса
Последним регионом без коронавируса является Республика Алтай. Ранее сообщалось о двух регионах без официально подтвержденных заражений.
Газета.Ru 04:01
Политика
Владимир Путин поручил освободить выплаты врачам от НДФЛ
Президент России Владимир Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты врачам, борющимся с коронавирусом.
Петербургский дневник 09:56
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ при зарплате не выше двух МРОТ
Группа депутатов Госдумы предложила снизить налоговую нагрузку на россиян, освободив от уплаты подоходного налога (НДФЛ) тех из них, чей месячный доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда.
Наша версия 06:04
Общество
Главврач больницы в Коммунарке излечился от коронавируса
Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса и начал полноценно работать.
РИАМО 02:14
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
RT на русском 07:19
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Экономика
В пресс-службе Яровой прокомментировали сообщения о льготах операторам
В сообщениях СМИ о возможных льготах российским телекоммуникационным компаниям допущены неточности.
Известия 06:50
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Общество
В МВД опровергли рост преступности в связи с коронавирусом
Криминогенная обстановка в стране в условиях распространения коронавируса остается стабильной и контролируемой.
Вечерняя Москва 08:11
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
Хоккей
Линус Умарк: было ощущение, что сможем обыграть «Ак Барс»
Бывший нападающий «Салавата» считает, что его команде было по силам соперничать с «Ак Барсом».
ГЛАС.RU 03:01
Авто
В Китае раздадут деньги на покупку автомобилей
Одной из мер станет выдача гражданам субсидий на покупку автомобилей до 1,4 тыс. долларов, пишет CNN со ссылкой на представителей отрасли.
Автоновости дня 03:05
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Происшествия
В Пермском крае рассказали о пациентах с коронавирусом
По данным краевого минздрава, в регионе на 15 апреля насчитывается 114 случаев заражения COVID-19, в том числе 19 пациентов выздоровели, трое скончались.
РИА Новости 04:37
Армия и оружие
В Ливии войска Фаиза Сарраджа отбили город у Хафтара
REGNUM 13 апреля в 09:48
Общество
Режим самоизоляции в Омске могут продлить до 30 апреля
Режим самоизоляции в Омске могут продлить до 30 апреля Губернатор Омской области Александр Бурков заявил во время видеоконференции, что режим самоизоляции в регионе может быть продлён до 30 апреля.
РИА ОмскПресс 09:33
Общество
Калининградские власти продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса продлевается еще на неделю, до 26 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов.
РИА Новости 09:46
Финансы
ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
Вслед за ЦБ поддержку рынку оказали и системно значимые банки, которые продали иностранной валюты 10 марта на 85,8 млрд руб.
РБК 09:55
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Армия и оружие
Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»
Сергей Хатылев, российский полковник в запасе, раскрыл возможности и потенциальные цели новейшего ЗРК С-500 «Прометей», разрабатываемого в РФ.
Discover24 вчера в 02:36
Здоровье
Из-за коронавируса миллионы детей могут остаться без прививки кори
Перенос сроков вакцинации против кори из-за пандемии коронавируса нового типа может коснуться 117 миллионов детей в 37 странах, предупреждает ЮНИСЕФ.
Sputnik Латвия вчера в 14:04
Хоккей
Билл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста»
Бывший тренер сборной Канады по хоккею Билл Питерс возглавил екатеринбургский "Автомобилист".
РИА Новости 07:20