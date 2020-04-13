Экономика

Piter.tvPiter.tvАлексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе. Об этом глава Счетной палаты рассказал в интервью журналистам "РБК". По мнению чиновника, в ближайшее время кредитные организации рискуют столкнуться с проблемами, вызванными пандемией коронавируса.
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Кудрин предупредил о новом ударе по российской экономике из-за коронавируса

Московский Комсомолец08:08

Кудрин: Банки почувствуют кризис через 3 – 6 месяцев

РЕН ТВ05:52

Кудрин предупредил об ударе следующей стадии кризиса по банкам

РБК06:41

Кудрин рассказал, когда российские банки почувствуют кризис

News.ru05:59

Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Lenta.ru07:47

Кудрин допустил влияние карантина на банки

Вести.Ru05:50

Кудрин заявил, что российские банки почувствуют кризис в течение трех-шести месяцев

ТАСС05:06
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Шоу-бизнес

Во время флешмоба Дана Борисова случайно показала лишнее

Bimru.ru 02:04
7
Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 09:47
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Общество

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС 17:03
Общество

В Москве выдали 1,8 млн цифровых пропусков

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что сегодня в столице выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
Коммерсантъ 12:15
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Общество

Наряду с гречкой приморцы в кризис скупают айфоны

Если в продуктовом ритейле после перепадов курсов валют и введения карантинных мер приморцы начали массово скупать гречку, то в сегменте бытовой техники и электроники (БТиЭ) самым востребованным продуктом оказался айфон.
PrimaMedia.ru вчера в 21:10
Общество

В Чернобыле огонь подобрался к хранилищам радиоактивных отходов

Газета.Ru 13:45
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
3,2K
Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
398
Политика

Путин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу

Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу.
Российская газета 14:38
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Общество

Соловьев оценил слова Лукашенко об отсутствии жертв COVID-19 в Белоруссии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Александра Лукашенко об отсутствии в Белоруссии умерших от COVID-19.
РИА Новости 16:00
Общество

Во Франции продлили режим самоизоляции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая.
Вести.Ru 15:11
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Общество

Голикова рассказала, когда проявится эффект от самоизоляции

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что оценить социальный эффект самоизоляции можно будет к 30 апреля "Мы бы хотели сначала выйти на плато, потому что пока мы растем, и 14–16 апреля могут стать для нас неким критерием - выходим мы все-таки или будем еще какое-то время подрастать", - сказала Голикова, добавив, что тогда будет виден первый эффект от введенных мер.
Вестник Кавказа вчера в 07:16
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Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 11:15
8
Общество

В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы

Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости 15:27
385
Общество

У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус

В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
89
Общество

ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 16:48
1
Космос

В небе над Благовещенском столкнулись звезды

Робот-телескоп, установленный в Благовещенском педуниверситете, в День космонавтики зафиксировал очень мощное взрывоподобное явление.
Российская газета 03:14
Общество

Сафин высказался об эпидемии коронавируса

Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился мнением по поводу ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 16:20
5
Армия и оружие

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
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Футбол

Эдегор не намерен возвращаться в «Реал» по окончании сезона

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Сосьедад», не хочет возвращаться в Мадрид по окончании сезона.
Sports.ru 15:16
Политика

Кадыров обвинил «Новую газету» в травле

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
833
Здоровье

Попова назвала долю бессимптомных носителей коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за прошедшие сутки в России зарегистрировали 1040 зараженных коронавирусом без клинических симптомов.
РБК 13:12
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Энергетика

Саудовская Аравия продолжила ценовую войну на нефтяном рынке

Несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+, Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, сообщает Bloomberg.
Ридус 14:20
9
Происшествия

Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока

Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса".
РИА Новости 15:07
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Шоу-бизнес

Друг попавшей в реанимацию Булановой рассказал о ее самочувствии

Культуромания 10:37
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Общество

В Петербурге запретили работу каршеринга

Власти Санкт-Петербурга решили запретить оказание услуг каршеринга до 30 апреля.
Компания 14:13
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Политика

Google объяснил удаление видео с обращением Путина к россиянам

Американская корпорация Google объяснила, почему с YouTube-канала НТВ было удалено видео с обращением президента России Владимира Путина к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавируса, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу.
Lenta.ru 10:44
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Вены

Коммерсантъ вчера в 20:18
22
Общество

Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков

Оформление пропусков для передвижения по Подмосковному региону началось 13 апреля.
Ведомости 14:51
24
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
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