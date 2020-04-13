Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе. Об этом глава Счетной палаты рассказал в интервью журналистам "РБК". По мнению чиновника, в ближайшее время кредитные организации рискуют столкнуться с проблемами, вызванными пандемией коронавируса.

Политика Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом. 368

Общество В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.

Общество В Москве выдали 1,8 млн цифровых пропусков Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что сегодня в столице выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу. 206

Общество Наряду с гречкой приморцы в кризис скупают айфоны Если в продуктовом ритейле после перепадов курсов валют и введения карантинных мер приморцы начали массово скупать гречку, то в сегменте бытовой техники и электроники (БТиЭ) самым востребованным продуктом оказался айфон.

Политика Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления. 398

Общество Соловьев оценил слова Лукашенко об отсутствии жертв COVID-19 в Белоруссии Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Александра Лукашенко об отсутствии в Белоруссии умерших от COVID-19.

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Общество В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели. 385

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Общество ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией. 1

Космос В небе над Благовещенском столкнулись звезды Робот-телескоп, установленный в Благовещенском педуниверситете, в День космонавтики зафиксировал очень мощное взрывоподобное явление.

Общество Сафин высказался об эпидемии коронавируса Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился мнением по поводу ситуации с распространением коронавируса. 5

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