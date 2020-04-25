Экономист считает, что последствия кризиса в России могут растянуться на два-четыре года.

Алексей Кудрин призвал не скупиться на траты из ФНБ во время кризиса

Религия Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать «Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии. 216

Финансы К июлю рубль вернет свой докризисный курс Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", проанализировал ситуацию в мире и дал прогноз о начале восстановления финансовых рынков. 65

Культура Объявлены имена финалистов шоу «Маска» Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY). 116

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Общество В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников. 47

Футбол Милевский: «Впечатление, что в Беларуси коронавирусом никто не болеет» Впечатление, что никто не болеет, а как передачу включишь какую-то или новости – куча болеющих. И не знаю, кому и во что верить.