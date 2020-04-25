Экономика
Говорит МоскваАлексей Кудрин призвал не скупиться на траты из ФНБ во время кризиса
Экономист считает, что последствия кризиса в России могут растянуться на два-четыре года.
Читать в источнике
Оценить300
Подробнее о событии
Показать все источники
Алексей Кудрин: Надо не скупиться на помощь населению и вводить продовольственные выплаты
Комсомольская правда25 апреля в 07:18
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Политика
Путин 9 мая выступит с обращением в связи с Днём Победы
Российский лидер Владимир Путин выступит с обращением 9 мая в связи с Днём Победы.
RT на русском 14:24
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском 07:42
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Экономика
Прибыль Adidas упала на 95%. Что ждет спортивный бренд
Adidas сообщил о падении прибыли в первом квартале на 95% и продаж на 19%.
РБК 11:03
Гаджеты
Глава Huawei: «Нашей ОС понадобится не более 300 лет, чтобы догнать Apple и Google»
Huawei, будучи отлученной от сервисов Google, начала выживать собственными силами – при помощи фирменного каталога приложений AppGallery.
iXBT.com 03:10
Общество
Число заражений коронавирусом в мире превысило три миллиона
Число заражений коронавирусом в мире превысило три млн, пишет американский Университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 13:17
Игры
Sony объявила новые даты The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima
Игромания.ру 12:22
Религия
Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать
«Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии.
Уральский меридиан 05:31
Финансы
К июлю рубль вернет свой докризисный курс
Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", проанализировал ситуацию в мире и дал прогноз о начале восстановления финансовых рынков.
Российская газета 25 апреля в 23:00
Общество
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
Piter.tv 10:00
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 10:31
Культура
Объявлены имена финалистов шоу «Маска»
Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 12:39
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
Происшествия
В Липецке уволили медиков в после коронавирусных вспышек
Несколько медиков уволили в липецких больницах за нарушение противоэпидемических правил при работе с инфицированными пациентами.
Kursk.com 14:21
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Советник Трампа предрек США крупнейший в истории экономический шок
Эксперт предрек Штатам крупнейший в истории шок, который будет очень сложно одолеть. Уже сегодня ситуация в США весьма плачевная.
Дни24 11:46
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Общество
Обломки теплохода «Армения» нашли на дне Черного моря
Сотрудники Русского географического общества нашли место крушения теплохода "Армения", затопленного немецкими бомбардировщиками в 1941 году.
Народные новости 08:24
Армия и оружие
Американские военные пропали в Дейр-эз-Зоре
После атаки двое американских солдат пропали. Автомобиль был обнаружен полностью сожжённым.
News.ru 09:59
Технологии
В Японии компания объявила о разработке вакцины от COVID-19
Разработка вакцины становится приоритетной задачей, поэтому нужно быстро начать доклинические и клинические испытания.
ToDay News Ufa 13:27
Общество
Режим въезда в Ивановскую область будет ужесточен
Режим въезда на майские праздники в Ивановскую область будет ужесточен.
Частник.Ru 05:24
Политика
Лавров: о саммите «нормандской четверки» пока не может и быть речи
Ни о каком саммите и речи быть не может.
РИА Новости 05:51
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видео с НЛО
Lenta.ru 14:02
Футбол
Милевский: «Впечатление, что в Беларуси коронавирусом никто не болеет»
Впечатление, что никто не болеет, а как передачу включишь какую-то или новости – куча болеющих. И не знаю, кому и во что верить.
Soccer.ru 13:35
Происшествия
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Российская газета 13:23
Общество
Ксения Собчак объяснила решение приобрести долю в «крабовом» бизнесе
После некоторых раздумий Собчак ответила согласием, став финансовым инвестором проекта.
OAnews вчера в 01:45
Общество
В Москве резко выросло число госпитализированных с пневмонией
В Москве зафиксировали резкий рост числа госпитализированных с пневмонией.
Lenta.ru 14:33
Шоу-бизнес
Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Коммерсантъ Казань 02:33