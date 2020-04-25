Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваАлексей Кудрин призвал не скупиться на траты из ФНБ во время кризиса

Экономист считает, что последствия кризиса в России могут растянуться на два-четыре года.
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Кудрин посоветовал не скупиться на траты из ФНБ в связи с кризисом

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В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
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Петиция против электронных пропусков в Забайкалье появилась в Сети

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Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
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В Алтайском крае в результате пожара погибли трое детей и их мать. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.
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В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса

«Россия создаст собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-19», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
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