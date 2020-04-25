Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваАлексей Кудрин призвал не скупиться на траты из ФНБ во время кризиса

Экономист считает, что последствия кризиса в России могут растянуться на два-четыре года.
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Кудрин призвал тратить средства ФНБ, не скупясь

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Кудрин призвал не скупиться на трату средств из ФНБ в этом году

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Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на бортах всех самолетов, находящихся в московском аэропорту Шереметьево, и шести самолетов, выполняющих рейсы.
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