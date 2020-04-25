Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваАлексей Кудрин призвал не скупиться на траты из ФНБ во время кризиса

Экономист считает, что последствия кризиса в России могут растянуться на два-четыре года.
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Кудрин посоветовал не скупиться на траты из ФНБ в связи с кризисом

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В Красноярске полиция задержала участников митинга против самоизоляции

В Красноярске в пятницу, 24 апреля, сотрудники полиции задержали не менее четырех участников митинга против общей самоизоляции и других ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
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Политика

Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына

Газета.Ru вчера в 17:48
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Наука

Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде

Группа ученых из Швеции, Аргентины и Швейцарии обнаружила фрагменты скелета лягушки, которая обитала на территории Антарктиды миллионы лет назад.
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Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что в случае сохранения положительной динамики в ситуации с коронавирусом, уже с начала мая людям разрешат гулять на улице и заниматься спортом.
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ТАСС вчера в 23:27
Общество

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Коммерсантъ Новосибирск 24 апреля в 01:47
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Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
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Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
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Общество

Коронавирусная Антипасха ждет россиян в последнее воскресенье апреля

На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его невысказанную просьбу.
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Общество

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Напомним, ранее у 10 медработников горбольницы № 4 выявили COVID-19 / В Бурятии разрастается очаг коронавируса в городской больнице № 4.
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Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов, об этом заявил в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини.
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Facebook запустит сервис Messenger Rooms для видеоконференций

В каких государствах сервис, получивший название Messenger Rooms, начнет работать, не уточняется, но представители Facebook рассказали, что очень скоро новое приложение будет доступно в большинстве стран мира.
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Как сообщает МЧС России в своем Telegram-канале, возгорание произошло на крытой площадке завода "Техпрогресс" (производит изделия из битума и дорожно-полимерной ленты) на площади 800 кв. м и в кабинете на первом этаже административного здания площадью 9 кв. м. К настоящему времени возгорание локализовано.
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Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
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Число больных коронавирусом в Кузбассе незначительно возросло

Всего на сегодняшний день в медучреждениях Кузбасса лечатся 95 больных коронавирусом.
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Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
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Глубоко модернизированный УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», получит развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства, которая также будет выполнять шумоизолирующие функции.
Автоновости дня 24 апреля в 13:03
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И.о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна

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