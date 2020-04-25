Экономика
Говорит МоскваАлексей Кудрин призвал не скупиться на траты из ФНБ во время кризиса
Экономист считает, что последствия кризиса в России могут растянуться на два-четыре года.
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Алексей Кудрин: Надо не скупиться на помощь населению и вводить продовольственные выплаты
Комсомольская правда25 апреля в 07:18
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Общество
Совфед выступит против штрафов за лающих по ночам собак
Клишас добавил, что предложение Минюста носит «коррупциогенный признак», поскольку в большинстве случаев потенциальный нарушитель может даже не знать, что совершает правонарушение.
Lenta.ru 07:25
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Наука
«Вектор» начал создавать мышей для испытания вакцины от коронавируса
Комсомольская правда вчера в 22:00
Политика
Блогер подозревает, с Ким Чен Ыном что-то случилось
Блогер Рустем Адагамов, просмотрев ряд телевизионных передач, сделал вывод о серьезном заболевании южнокорейского лидера.
SM News 25 апреля в 10:43
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от расходов на страхование по ипотеке
Центробанк предложил освободить россиян от расходов на страхование рисков по ипотеке. Регулятор хочет переложить эти расходы на банки.
Коммерсантъ 07:44
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Политика
Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
ТАСС 06:12
Общество
В Самарской области выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом
Самара, 26 апреля 2020, 12:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области.
REGNUM вчера в 05:35
Общество
Жителям Петербурга разрешили поездки на дачи в Ленобласти
Российская газета 07:23
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров
Риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири обстановка уже достаточно сложная, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:24
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Экономика
Новак заявил о росте спроса на нефть в странах Европы
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в ведомстве отмечают рост спроса на нефть в ряде стран Центральной и Северной Европы.
Известия 06:18
Экономика
Мишустин: компании с техническими задолженностями получат господдержку
Москва, 27 апреля 2020, 11:25 — REGNUM Компании, имеющие технические задолженности по налогам и взносам, смогут рассчитывать на получение государственную поддержку в условиях распространения коронавируса.
REGNUM 04:25
Политика
Путин примет решение о режиме изоляции на основе текущей динамики
Решение о продлении режима изоляции граждан будет приниматься на основе текущей динамики по коронавирусу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:45
Экономика
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
REGNUM 25 апреля в 03:20
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
Происшествия
В Москве задержаны мошенники, продававшие электронные пропуска
Столичные полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в мошенничествах с электронными пропусками.
Российская газета 07:11
Общество
Власти Фиджи не дали разрешение на посадку самолёта для вывоза россиян
RT на русском 06:16
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини».
Lenta.ru 03:33
Общество
«Бессмертный полк» впервые пройдет в формате онлайн-шествия
Российская газета 07:12
Музыка
Певица IU и Шуга из BTS готовят совместный трек!
Трек уже находится на финальной стадии и почти готов к выпуску. Новая песня IU — это взрывной коллаб с Шугой из BTS.
Popcake 07:24
Общество
Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 03:24
Общество
Бессимптомными носителями коронавируса назвали половину петербуржцев
По поводу случаев заражения кокронавиурсом среди медицинского персонала в ведомстве отметили, что причиной этому стало безответственное поведение медиков, вернувшихся ранее из-за рубежа и не соблюдавших карантин.
Evo-rus.com 07:41
Политика
Губернаторы ждут. Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предполагает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Smolnarod.ru вчера в 17:23
Кино
Студия «Marvel» представила обновлённый график выхода новых фильмов
SM News 25 апреля в 05:49
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Политика
ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию
Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.
РБК 07:37
Общество
У пяти севастопольцев обнаружили коронавирус
Севастополь, 27 апреля 2020, 14:07 — REGNUM У пяти жителей Севастополя подтвердили заражение коронавирусной инфекцией.
REGNUM 07:07
Общество
Академик РАН назвал срок завершения вспышки коронавируса в России
Распространения в России заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, может завершиться в середине июня, заявил завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, председатель Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин 26 апреля в эфире телеканала «Россия-1».
ИА Красная Весна вчера в 15:40