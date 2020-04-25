Экономист считает, что последствия кризиса в России могут растянуться на два-четыре года.

Алексей Кудрин призвал не скупиться на траты из ФНБ во время кризиса

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 611

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Политика Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку". 30

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Экономика Новак заявил о росте спроса на нефть в странах Европы Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в ведомстве отмечают рост спроса на нефть в ряде стран Центральной и Северной Европы.

Экономика Мишустин: компании с техническими задолженностями получат господдержку Москва, 27 апреля 2020, 11:25 — REGNUM Компании, имеющие технические задолженности по налогам и взносам, смогут рассчитывать на получение государственную поддержку в условиях распространения коронавируса. 3

Экономика Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса. 7

Общество В Госдуме высказались против переноса майских праздников Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости". 1,1K

Происшествия Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини». 1

Музыка Певица IU и Шуга из BTS готовят совместный трек! Трек уже находится на финальной стадии и почти готов к выпуску. Новая песня IU — это взрывной коллаб с Шугой из BTS.

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Общество Бессимптомными носителями коронавируса назвали половину петербуржцев По поводу случаев заражения кокронавиурсом среди медицинского персонала в ведомстве отметили, что причиной этому стало безответственное поведение медиков, вернувшихся ранее из-за рубежа и не соблюдавших карантин. 57

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Общество У пяти севастопольцев обнаружили коронавирус Севастополь, 27 апреля 2020, 14:07 — REGNUM У пяти жителей Севастополя подтвердили заражение коронавирусной инфекцией. 22