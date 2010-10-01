Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъАлексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

На мой взгляд, сегодня остро встала проблема отсутствия практических «сшивок» этих двух типов реакции, антикризисной и стратегической политик. Если сосредоточимся только на тактике, то с симптомами мы справимся, но застарелые болезни нашей экономики не вылечим.
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Алексей Кудрин
Пандемия продемонстрировала нам всем, что есть четыре безусловные стратегические цели.
— Алексей Кудрин, российский политикАргументы недели 03:22
с чего всё началось

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Кудрин перечислил основные цели развития РФ после пандемии

Аргументы и Факты04:05

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Коммерсантъвчера в 17:52

Кудрин назвал главные цели развития РФ после пандемии коронавируса

News.ru02:55

Кудрин предложил сосредоточиться на достижении четырех национальных целей

Комсомольская правда00:22

Кудрин предложил антикризисный план, чтобы долго жить и больше получать

Алтапрессвчера в 22:42

Кудрин предложил новый антикризисный план. «Мы хотим не быть бедными и чтобы наши доходы росли»

URA.Ruвчера в 20:27

Кудрин назвал основные цели развития России после победы над коронавирусом

Взгляд.ру02:30
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:18, Ашберн
Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы.
Вести.Ru 01:50
74
Общество

Берлин предложил Москве помощь в лечении пациентов с коронавирусом

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер направил властям Москвы предложение о размещении пациентов с коронавирусом в больницах немецкой столицы, сообщает Der Tagesspiegel.
Коммерсантъ вчера в 19:17
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Шоу-бизнес

Памятник из черного гранита установили на могиле Юлии Началовой

Народные новости вчера в 20:07
3
Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
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Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
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Технологии

Раскрыта реальная опасность включенного на борту самолета телефона

Сотрудник авиакомпании British Airways, работающий в команде разработчиков Flight Tech, раскрыл реальную опасность включенного во время полета телефона.
Lenta.ru 03:50
Здоровье

В Свердловской области выявили коронавирус сразу у 279 человек

REGNUM 03:54
252
Происшествия

Теннисист Басилашвили прокомментировал обвинения в свой адрес

Газета.Ru 03:27
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Здоровье

У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы

Обнаруженные у пациентов симптомы, напоминают проявления синдрома Кавасаки – заболевания, которое встречается, главным образом, у детей в возрасте от трех месяцев до пяти лет и характеризуется воспалением средних и мелких кровеносных сосудов.
9111.ru вчера в 07:53
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Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
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Наука

Метастазирование раковых опухолей происходит раньше, чем предполагалось ранее

Ученые выявили, что метастазирование раковых опухолей может образовываться намного раньше, чем предполагалось ранее.
Goroday.ru 03:50
Общество

Глава Тувы заразился коронавирусом

Коронавирус обнаружили у главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола и председателей администраций двух муниципалитетов, сообщил сам руководитель региона.
Газета.Ru 03:10
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
2,2K
Происшествия

СК просит суд арестовать захватчика банка в Москве

Следственный комитет ходатайствует перед судом об аресте 34-летнего жителя Нижневартовска, который подозревается в захвате заложников в отделении банка на улице Земляной Вал в центре Москвы.
RT на русском 04:04
Общество

В Татарстане выявили 62 новых случая коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зафиксированы 62 новых случая заражения коронавирусом, из которых два являются завозными, остальные — контактными.
Коммерсантъ Казань 04:01
33
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
939
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 350 тысяч

Оперштаб озвучил новые данные по заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 25 мая в России заразились еще 8946 тысяч человек.
BFM.ru 03:38
2
Футбол

Джикия и братья Миранчуки оказали помощь больницам Дагестана

Vprognoze.ru 03:23
1
Общество

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
REGNUM 03:45
61
Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
490
Экономика

Москва недополучила 160 млрд рублей из-за пандемии коронавируса

Почти 160 млрд рублей недополучил бюджет Москвы из-за пандемии коронавируса.
Известия 02:45
28
Общество

Шувалов заявил о возможном обмене «Новинского пассажа» на «Военторг»

Новым владельцем реконструированного здания бывшего «Военторга» на Воздвиженке могла бы в результате обмена стать госкорпорация ВЭБ.РФ, рассказал в интервью РБК ее глава Игорь Шувалов.
РБК 02:09
20
Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
52
Здоровье

Коронавирус охватил все районы Ростовской области

За сутки география заболеваемости расширилась, теперь все районы Ростовской области поражены коронавирусом.
Kursk.com вчера в 04:03
789
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

News.ru 23 мая в 09:02
1,2K
Экономика

ОКБ: число выданных ипотечных кредитов в РФ в апреле упало на треть

По предварительным данным ОКБ, российские банки в апреле выдали 81,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 184 миллиарда рублей.
РИА Новости 03:39
155
Общество

10 000 рублей на ребёнка: выплаты пойдут со Дня защиты детей

В Пенсионном фонде России напомнили, что семьям с детьми с 1 июня будет оказана единовременная материальная поддержка в размере 10 000 рублей, однако при назначении выплат будет учитываться возраст ребёнка.
Ветеранские вести вчера в 21:34
9
Политика

Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу

Коммерсантъ вчера в 00:59
94
Здоровье

Названа главная мишень коронавируса в организме

Московский Комсомолец 02:42
Футбол

В Петербурге зажгут Ростральные колонны в честь 95-летия ФК «Зенит»

В городе пройдут символические мероприятия в честь юбилея знаменитого петербургского клуба, среди которых зажжение Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова, которое состоится в 12:00.
FlashNord 04:05
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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