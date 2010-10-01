Коронавирус
КоммерсантъАлексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики
На мой взгляд, сегодня остро встала проблема отсутствия практических «сшивок» этих двух типов реакции, антикризисной и стратегической политик. Если сосредоточимся только на тактике, то с симптомами мы справимся, но застарелые болезни нашей экономики не вылечим.
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Пандемия продемонстрировала нам всем, что есть четыре безусловные стратегические цели.
— Алексей Кудрин, российский политикАргументы недели 03:22
с чего всё началось
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъвчера в 17:52
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Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
Энергетика
Ценам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru 23 мая в 09:02
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости 23 мая в 20:14
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости вчера в 10:01
Экономика
Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц
Банки будут обмениваться информацией о счетах юридических лиц онлайн с помощью технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
Коммерсантъ 02:13
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском 23 мая в 23:15
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса
Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает "Собеседник".
Газета.Ru 03:31
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Общество
В России 44 региона могут начать снимать ограничения
Система здравоохранения справилась с нагрузкой. Она подчеркнула, что все меры, которые принимались правительством, сработали.
RuNews24.ru 00:03
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Общество
Шувалов заявил о возможном обмене «Новинского пассажа» на «Военторг»
Новым владельцем реконструированного здания бывшего «Военторга» на Воздвиженке могла бы в результате обмена стать госкорпорация ВЭБ.РФ, рассказал в интервью РБК ее глава Игорь Шувалов.
РБК 02:09
Общество
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысяч.
REGNUM 03:45
Гаджеты
Huawei выпустит флагманский процессор Kirin 1020
После ввода санкций компания TSMC отказалась от сделки. Huawei, наплевав на санкции, решил все-таки запустить в производство Kirin 1020.
Piter.tv 03:22
Общество
10 000 рублей на ребёнка: выплаты пойдут со Дня защиты детей
В Пенсионном фонде России напомнили, что семьям с детьми с 1 июня будет оказана единовременная материальная поддержка в размере 10 000 рублей, однако при назначении выплат будет учитываться возраст ребёнка.
Ветеранские вести вчера в 21:34
Экономика
В России резко упала выдача ипотеки
Москва, 25 мая 2020, 09:48 — REGNUM В апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей, сообщают 25 мая «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
REGNUM 02:48
Здоровье
В Смольном объяснили скачок смертности от коронавируса в Петербурге
В последнюю статистику смертей от коронавируса попали жители города, которые скончались ранее — в апреле и мае.
Поребрик.Медиа 01:16
Футбол
«Аякс» просит за Тальяфико 25 млн евро
Действующий контракт игрока с нидерландским клубом рассчитан до 2022 года. Множество европейских клубов интересуются 27-летним футболистом.
Soccer.ru вчера в 04:29
Кино
Netflix вырезал обложку журнала из «Назад в будущее 2»
Пользователи Netflix заметили, что стрим-сервис отредактировал одну из сцен «Назад в будущее 2» и вырезал из ленты обложку журнала с полуголой женщиной.
NewInform 03:06
Здоровье
Видео. Минздрав разъяснил порядок начисления доплат за борьбу с коронавирусом
Министерство здравоохранения Саратовской области разъяснило порядок получения медиками доплат за борьбу с коронавирусом.
Взгляд-инфо 03:07
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 350 тыс
В России за последние сутки были 8946 выявлены новых случаев коронавируса.
РБК 03:37
Общество
Для выпускников школ проведут Последний звонок в онлайн-формате
Утром для выпускников прозвучит виртуальный последний звонок. Запланирован праздничный онлайн-марафон, посвященный Последнему звонку.
Краснодарские известия 01:53
Здоровье
За сутки на Кубани коронавирусом заразились 92 человека
За сутки прирост инфицированных COVID-19 в регионе составил 92 человека, об этом в воскресенье, 24 мая сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Kursk.com вчера в 08:12
Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
Здоровье
Министр здравоохранения Красноярского края отправлен на карантин
Как сообщают в минздраве, большинство изолированных сотрудников продолжат работать дистанционно.
Городские новости. Красноярск вчера в 22:33