Накануне Алексей Кудрин предрёк резкое сокращение внешних доходов от нефти через 10 лет. Он отметил, что это станет серьёзным вызовом для России, в том числе и в следующем десятилетии.

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С чего всё началось Кудрин считает, что российская бюджетная система выдержит кризис в случае его наступления Бюджетная система РФ готова к серьезным экономическим кризисам и сможет сохранить выплаты социальных обязательств и реализацию государственных программ. ТАСС 07:26