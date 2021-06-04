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Экономика

Алексей Кудрин заявил о готовности бюджетной системы к возможному кризису

Накануне Алексей Кудрин предрёк резкое сокращение внешних доходов от нефти через 10 лет. Он отметил, что это станет серьёзным вызовом для России, в том числе и в следующем десятилетии.В источнике

С чего всё началось

Кудрин считает, что российская бюджетная система выдержит кризис в случае его наступления

Бюджетная система РФ готова к серьезным экономическим кризисам и сможет сохранить выплаты социальных обязательств и реализацию государственных программ.
ТАСС07:26

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Кудрин заявил о готовности бюджетной системы России к кризису

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Алексей Кудрин заявил о готовности бюджетной системы к возможному кризису

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