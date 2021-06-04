Алексей Кудрин заявил о готовности бюджетной системы к возможному кризису
Накануне Алексей Кудрин предрёк резкое сокращение внешних доходов от нефти через 10 лет. Он отметил, что это станет серьёзным вызовом для России, в том числе и в следующем десятилетии.В источнике
С чего всё началось
Кудрин считает, что российская бюджетная система выдержит кризис в случае его наступления
Бюджетная система РФ готова к серьезным экономическим кризисам и сможет сохранить выплаты социальных обязательств и реализацию государственных программ.
ТАСС07:26