Актуальные НовостиАлексей Кущ: Украина потеряла жирный шанс заработать на российском газеУкраина, которая благодаря своей газотранспортной системе могла стать крупнейшим газовым хабом Европы, утратила самый жирный шанс зарабатывать на российском газе.В источникеАктуальные НовостиDiscover24Подробнее о событииАналитик Алексей Кущ: Украина потеряла шанс «сорвать куш» на российском газеDiscover2423:18Алексей Кущ: Украина потеряла жирный шанс заработать на российском газеАктуальные Новостивчера в 07:46Показать все источникиОценитьПоделиться