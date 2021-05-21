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Алексей Кущ: Украина потеряла жирный шанс заработать на российском газе

Украина, которая благодаря своей газотранспортной системе могла стать крупнейшим газовым хабом Европы, утратила самый жирный шанс зарабатывать на российском газе.В источнике
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Discover24

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Аналитик Алексей Кущ: Украина потеряла шанс «сорвать куш» на российском газе

Discover2423:18

Алексей Кущ: Украина потеряла жирный шанс заработать на российском газе

Актуальные Новостивчера в 07:46
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