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Алексей Леонков: запрет Литвы морского транзита в Калининград станет объявлением войны РФ

Литва не станет блокировать морской транзит в Калининград для России, так как подобное действие можно расценить как объявление войны.
Рамблер
Леонков отметил, что Россия владеет многими способами экономического воздействия на Литву.
Газета.Ru
На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза.
РИА Новости
Как сообщалось ранее, после введения Литвой ограничений на транзит ряда товаров в Калининградскую область Вильнюс может попытаться перекрыть поставки газа в российский регион.
Национальная служба новостей

Подробнее о событии

Редактор Леонков: запрет Литвой транзита морем в Калининград станет объявлением войны РФ
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