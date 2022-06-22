Lenta.ruАлексей Леонков: запрет Литвы морского транзита в Калининград станет объявлением войны РФЛитва не станет блокировать морской транзит в Калининград для России, так как подобное действие можно расценить как объявление войны.РамблерЛеонков отметил, что Россия владеет многими способами экономического воздействия на Литву.Газета.RuНа минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза.РИА НовостиКак сообщалось ранее, после введения Литвой ограничений на транзит ряда товаров в Калининградскую область Вильнюс может попытаться перекрыть поставки газа в российский регион.Национальная служба новостейЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruPravda.RuРамблерИзвестияПятый каналГлавный региональныйГазета.RuТелеканал 360°ФАННациональная служба новостейiReactorИА Красная ВеснаПодробнее о событииРедактор Леонков: запрет Литвой транзита морем в Калининград станет объявлением войны РФТелеканал 360°22:23Раскрыт сценарий военного ответа Литве за нарушение транзита в КалининградМосковский Комсомолецвчера в 08:21Самое цитируемоеЭксперт Леонков: Закрытие Литвой морского транзита в Калининград равнозначно войнеРоссийская газета22:15Военный эксперт Леонков: Литва не закроет морской транзит в КалининградRT на русском21:56Эксперт Леонков: запрет Литвой морского транзита в Калининград будет объявлением войны РФГазета.Ru22:11Леонков: запрет Литвы на морской транзит в Калининград — объявление войны РФPravda.Ru21:29Алексей Леонков: запрет Литвы морского транзита в Калининград станет объявлением войны РФLenta.ru21:25Эксперт Леонков: запрет Литвы на морской транзит в Калининград равнозначен войне с РоссиейРИА Новости20:46Показать ещёОценить581Поделиться