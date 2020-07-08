Футбол
Sports.ruМиллер о титуле «Зенита»: «Еще раз всем показали, что мы сильнее всех»
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России во время торжественной церемонии на стадионе клуба.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 14:28, Ашберн
Шоу-бизнес
Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей
Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году.
ТВ Центр 08:56
Происшествия
В Татарстане завели дело на мужчину, избивавшего женщин в парке
Российская газета 07:45
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru вчера в 14:09
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 09:07
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Политика
Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц
Москва, 8 июля 2020, 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.
REGNUM 14:00
Политика
«Кремль был не готов к резонансу». Демьян Кудрявцев — об аресте Ивана Сафронова и логике силовиков, заводящих дела на журналистов
Анна Немзер обсудила с экс-гендиректором «Коммерсанта», где работал Сафронов, Демьяном Кудрявцевым, почему силовики взялись за журналиста.
Дождь 11:21
Общество
Московские театры могут открыться 1 августа
Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
Авто
Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения
Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ 09:40
Общество
Члены ОНК Москвы планируют посетить Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Встречи с арестованным советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым, несмотря на карантин, пытаются добиться члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, заявил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, 8 июля сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 06:12
Общество
Deloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19
Потребительские привычки москвичей и жителей других регионов центральной части России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для борьбы с распространением болезни карантинных мер существенно изменились, свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Deloitte (около 80% респондентов в нем были из Москвы и Подмосковья).
РБК 10:05
Общество
Россиянам автоматически перечислят 9 выплат и пособий до конца года
Автоматически будет продлено подтверждение права на получение пособия на первого и второго ребенка в возрасте до 3-х лет семьям с доходом меньше 2-х прожиточных минимумов.
Evo-rus.com 09:05
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Политика
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
Политика
Премьер Чехии выступил за нормализацию отношений с Россией
Чехия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш в интервью агентству CTK.
RT на русском 11:54
Армия и оружие
ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии
Комиссия считает, что Сирия и РФ причастны к атакам на гражданские объекты. ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии.
Piter.tv 01:02
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
Политика
Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина
Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог 14:21
Футбол
Спартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм)
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил две жёлтые карточки и был удалён в дебюте матча 27-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».
RT на русском 14:25
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
Политика
Путину предложили перенести празднование Дня России на 1 июля
Член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила президенту Владимиру Путину перенести дату празднования Дня России на 1 июля.
РИА Новости 07:50
Происшествия
В Брянске произошла массовая драка из-за агрессивных собак
В Брянске хозяева агрессивных собак набросились на соседей, сделавших им замечание.
Российская газета 14:16
Общество
Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов
Новая дата заседания будет назначена через 2-3 недели. В Амстердаме суд снова перенес рассмотрение дело о скифском золоте.
Деловое.ТВ 06:01
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 08:30
Игры
Ubisoft раздаёт 7-дневный триал на Uplay+ с доступом к сотне игр
Перед началом конференции Ubisoft Forward французский издатель решил раздать 7-дневный триал на свою премиальную подписку Uplay+.
Игромания.ру 13:09