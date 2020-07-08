Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России во время торжественной церемонии на стадионе клуба.

Миллер о титуле «Зенита»: «Еще раз всем показали, что мы сильнее всех»

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