Футбол

Sports.ruSports.ruМиллер о титуле «Зенита»: «Еще раз всем показали, что мы сильнее всех»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России во время торжественной церемонии на стадионе клуба.
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Миллер заявил об армии болельщиков «Зенита»

ProstoProSport14:04

Миллер: «Зенит» и самая большая в стране армия болельщиков доказали, что мы сильнее всех

Чемпионат13:33

Миллер о чемпионстве «Зенита»: еще раз всем доказали, что мы сильнее всех

РИА Новости13:36

Алексей Миллер: «В этой непростой ситуации „Зенит“ и самая большая в стране армия болельщиков доказали, что мы сильнее всех»

Матч ТВ13:37

Миллер о титуле «Зенита»: «Еще раз всем показали, что мы сильнее всех»

Sports.ru13:30

Миллер: «Еще раз доказали, что „Зенит“ сильнее всех. У нас самая большая в России армия болельщиков»

Sport24.ru13:12

Алексей Миллер: «„Зенит“ и самая большая в стране армия болельщиков доказали всем, что мы сильнее всех»

Спорт-Экспресс13:12
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 14:28, Ашберн
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев восемь лет прятал внебрачную дочь от семьи

Городовой 03:55
3
Шоу-бизнес

Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году.
ТВ Центр 08:56
5
Происшествия

В Татарстане завели дело на мужчину, избивавшего женщин в парке

Российская газета 07:45
88
Шоу-бизнес

В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru вчера в 14:09
5
Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 09:07
32
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
320
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
4K
Политика

Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

Москва, 8 июля 2020, 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.
REGNUM 14:00
Политика

«Кремль был не готов к резонансу». Демьян Кудрявцев — об аресте Ивана Сафронова и логике силовиков, заводящих дела на журналистов

Анна Немзер обсудила с экс-гендиректором «Коммерсанта», где работал Сафронов, Демьяном Кудрявцевым, почему силовики взялись за журналиста.
Дождь 11:21
Общество

Московские театры могут открыться 1 августа

Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
32
Авто

Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения

Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ 09:40
7
Общество

Члены ОНК Москвы планируют посетить Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Встречи с арестованным советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым, несмотря на карантин, пытаются добиться члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, заявил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, 8 июля сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 06:12
Общество

Deloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19

Потребительские привычки москвичей и жителей других регионов центральной части России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для борьбы с распространением болезни карантинных мер существенно изменились, свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Deloitte (около 80% респондентов в нем были из Москвы и Подмосковья).
РБК 10:05
23
Футбол

«Зенит» одержал волевую победу над «Сочи» в матче чемпионата России

Вести.Ru 13:29
Общество

Россиянам автоматически перечислят 9 выплат и пособий до конца года

Автоматически будет продлено подтверждение права на получение пособия на первого и второго ребенка в возрасте до 3-х лет семьям с доходом меньше 2-х прожиточных минимумов.
Evo-rus.com 09:05
19
Общество

ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
220
Общество

Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря

"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
80
Политика

Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения

Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
7
Политика

Премьер Чехии выступил за нормализацию отношений с Россией

Чехия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш в интервью агентству CTK.
RT на русском 11:54
5
Армия и оружие

ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии

Комиссия считает, что Сирия и РФ причастны к атакам на гражданские объекты. ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии.
Piter.tv 01:02
9
Политика

Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
3,4K
Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
163
Политика

Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина

Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог 14:21
313
Футбол

Спартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм)

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил две жёлтые карточки и был удалён в дебюте матча 27-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».
RT на русском 14:25
Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
1,7K
Политика

Путину предложили перенести празднование Дня России на 1 июля

Член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила президенту Владимиру Путину перенести дату празднования Дня России на 1 июля.
РИА Новости 07:50
2,8K
Происшествия

В Брянске произошла массовая драка из-за агрессивных собак

В Брянске хозяева агрессивных собак набросились на соседей, сделавших им замечание.
Российская газета 14:16
10
Общество

Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов

Новая дата заседания будет назначена через 2-3 недели. В Амстердаме суд снова перенес рассмотрение дело о скифском золоте.
Деловое.ТВ 06:01
12
Футбол

«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова

"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 08:30
Игры

Ubisoft раздаёт 7-дневный триал на Uplay+ с доступом к сотне игр

Перед началом конференции Ubisoft Forward французский издатель решил раздать 7-дневный триал на свою премиальную подписку Uplay+.
Игромания.ру 13:09
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Алексей Миллер
Российский экономист
Российский экономист, региональный глава, государственный деятель. Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром». Кандидат экономических наук.
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